Onlyoffice 9.3 mit 30+ neuen Features und 500+ Bugfixes

Onlyoffice hat seine Office-Suite in Version 9.3 veröffentlicht. Laut der Ankündigung stehen ein verbesserter PDF-Editor, zusätzliche Optionen für Signaturen, eine Mehrseitenansicht sowie die Möglichkeit, in Tabellen das neue Solver-Tool einzusetzen, im Zentrum der rund 30 neuen Features. Ausserdem will Onlyoffice
mehr als 500 Fehler beseitigt haben.
Der PDF-Editor von Onlyoffice erlaubt nun das Editieren passwortgeschützter Dateien. Neu ist die Möglichkeit, Links zu externen Ressourcen oder internen Seiten eines Dokuments unkompliziert zu erstellen und anzupassen. Die Links sind auch im Kommentarmodus aktiv. Zum visuellen Signieren eines PDF-Dokuments steht neu ein eleganter Handschrift-Font zur Verfügung. Alternativ lässt sich eine Signatur mit Maus oder Touchpad von Hand ergänzen. Im Admin Panel können nun digitale Signaturen eingetragen und später im Dokument verwendet werden.
Der Dokumenteneditor bietet neu eine Mehrseitenansicht, Die eine bessere Übersicht über das Layout des Dokuments erlaubt. Die Zusammenarbeit in einem Dokument erleichtert die neue Version durch eine verbesserte Kommentarfunktion. Start- und Endpunkt des kommentierten Texts werden jetzt deutlich und exakt gekennzeichnet. Und alle Optionen für Header und Footer sind nun in einem dedizierten Tab zusammengefasst. Verbessert kommt auch die Textesektion mit der Maus daher: mehrere Wörter oder ganze Abschnitte lassen sich mit Doppel- beziehungsweise Dreifachklick selektieren, wie man es sich von anderer Textsoftware gewohnt ist.
Auch beim Spreadsaheet-Editor haben sie entwickeln das Augenmerk auf geschwindigkeit und präzision gelegt. So soll das Rendering grosser Tabellen beim Öffnen deutlich schneller vor sich gehen. Und neben dem neuen Solver-Tool wurde die Formelbibliothek mit neuen Funktionen ergänzt. Dazu kommt Unterstützung für dynamische Arrays: Option ermöglicht, dass Formeln mehrere Resultate liefern, die über benachbarte Zellen verteilt werden. Der Präsentations-Editor schliesslich ermöglicht es jetzt, im Slideshow-Modus animierte GIFs anzuzeigen.
(ubi)