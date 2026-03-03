cnt
Onlyoffice 9.3 mit 30+ neuen Features und 500+ Bugfixes
Quelle: Onlyoffice

Onlyoffice 9.3 mit 30+ neuen Features und 500+ Bugfixes

Die frisch aufgelegte Version 9.3 von Onlyoffice bringt neben Fehlerkorrekturen zahlreiche neue und verbesserte Features in allen Teilen der Suite.
3. März 2026

     

Onlyoffice hat seine Office-Suite in Version 9.3 veröffentlicht. Laut der Ankündigung stehen ein verbesserter PDF-Editor, zusätzliche Optionen für Signaturen, eine Mehrseitenansicht sowie die Möglichkeit, in Tabellen das neue Solver-Tool einzusetzen, im Zentrum der rund 30 neuen Features. Ausserdem will Onlyoffice mehr als 500 Fehler beseitigt haben.

Der PDF-Editor von Onlyoffice erlaubt nun das Editieren passwortgeschützter Dateien. Neu ist die Möglichkeit, Links zu externen Ressourcen oder internen Seiten eines Dokuments unkompliziert zu erstellen und anzupassen. Die Links sind auch im Kommentarmodus aktiv. Zum visuellen Signieren eines PDF-Dokuments steht neu ein eleganter Handschrift-Font zur Verfügung. Alternativ lässt sich eine Signatur mit Maus oder Touchpad von Hand ergänzen. Im Admin Panel können nun digitale Signaturen eingetragen und später im Dokument verwendet werden.


Der Dokumenteneditor bietet neu eine Mehrseitenansicht, Die eine bessere Übersicht über das Layout des Dokuments erlaubt. Die Zusammenarbeit in einem Dokument erleichtert die neue Version durch eine verbesserte Kommentarfunktion. Start- und Endpunkt des kommentierten Texts werden jetzt deutlich und exakt gekennzeichnet. Und alle Optionen für Header und Footer sind nun in einem dedizierten Tab zusammengefasst. Verbessert kommt auch die Textesektion mit der Maus daher: mehrere Wörter oder ganze Abschnitte lassen sich mit Doppel- beziehungsweise Dreifachklick selektieren, wie man es sich von anderer Textsoftware gewohnt ist.

Auch beim Spreadsaheet-Editor haben sie entwickeln das Augenmerk auf geschwindigkeit und präzision gelegt. So soll das Rendering grosser Tabellen beim Öffnen deutlich schneller vor sich gehen. Und neben dem neuen Solver-Tool wurde die Formelbibliothek mit neuen Funktionen ergänzt. Dazu kommt Unterstützung für dynamische Arrays: Option ermöglicht, dass Formeln mehrere Resultate liefern, die über benachbarte Zellen verteilt werden. Der Präsentations-Editor schliesslich ermöglicht es jetzt, im Slideshow-Modus animierte GIFs anzuzeigen. (ubi)


Onlyoffice Docspace 3.6 und Docs 9.2 verfügbar

 1. Dezember 2025 - Die neuen Versionen 3.6 von Onlyoffice Docspace und 9.2 von Onlyoffice Docs legen einen starken Fokus auf KI und bieten KI-Agenten zur Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Onlyoffice 9.0.4 kommt mit KI-Agent

 8. August 2025 - Mit Version 9.0.4 führt Onlyoffice einen AI-Agent ein, der fortan im AI Plugin der Software zu finden ist. Dieser kommt mit bereits eingerichteten Prozessen, weitere kommen im Laufe der Zeit dazu.

Docspace erlaubt neu rollenbasiertes Ausfüllen von Formularen

 23. April 2025 - Die Kollaborationslösung Onlyoffice Docspace ist in der Version 3.1 veröffentlicht worden. Diese verspricht 40 Neuerungen – darunter das rollenbasierte Ausfüllen von Formularen in virtuellen Datenräumen.


