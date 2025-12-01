Onlyoffice Docspace 3.6 und Docs 9.2 verfügbar

Onlyoffice hat neue Versionen seiner Office-Software angekündigt, Onlyoffice
Docspace 3.6 und Docs 9.2. KI-Agenten und generell KI-Funktionen spielen eine Hauptrolle in den neuen Releases, dazu kommt eine Reihe weiterer Verbesserungen. Neu sind zum Beispiel eine KI-gestützte Sprachprüfung und angepasste Workflows. Die Zusammenarbeit an Dokumenten soll damit deutlich intuitiver werden.
Die neuen KI-Agenten in Docspace 3.6 können Dateien analysieren, Inhalte generieren, nach Informationen suchen und die Docspace-Umgebung verwalten – letzteres indem sie Dateien organisieren und Benutzer hinzufügen, was das Projektmanagement optimieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern soll. Eingerichtet werden die KI-Agenten über einen neuen Abschnitt namens KI-Einstellungen. Nutzer können die Software dort mit einem KI-Anbieter verbinden und den Docspace-MCP-Server aktivieren. Auf dieser Basis können die Agenten Elemente des Arbeitsbereichs verwalten und eine Wissensdatenbank mit den Daten des Unternehmens aktivieren.
Onlyoffice Docs 9.2 bietet Verbesserungen bei der Dokumentenbearbeitung. Ein KI-Plug-in ermöglicht eine KI-gestützte Rechtschreib- und Grammatikprüfung und soll so für fehlerfreie und ausgefeilte Dokumente sorgen. Die neue Version wartet zudem mit neuen Anpassungsoptionen auf. So lassen sich etwa Tastaturkürzel personalisieren und Makros aufzeichnen. Verbessert wurde auch die PDF-Bearbeitung – so lässt sich etwa die Farbe für die Schwärzung sensibler Informationen anpassen. Darüber hinaus übernimmt Onlyoffice Desktop Editors 9.2 die meisten neuen Funktionen der selbst gehosteten Suite wie die genannten anpassbare Tastenkombinationen, Makros und die KI-Agenten, wobei wie bei Docspace verschiedene KI-Anbieter sowie via Ollama lokale Modelle unterstützt werden, was die Privatsphäre stärkt.
(ubi)