Onlyoffice 9.0.4 kommt mit KI-Agent
Quelle: Onlyoffice

Onlyoffice 9.0.4 kommt mit KI-Agent

Mit Version 9.0.4 führt Onlyoffice einen AI-Agent ein, der fortan im AI Plugin der Software zu finden ist. Dieser kommt mit bereits eingerichteten Prozessen, weitere kommen im Laufe der Zeit dazu.
8. August 2025

     

Onlyoffice führt mit Version 9.0.4 eine Reihe neuer Plugins ein, darunter einen eigenen KI-Agent, der mit der aktuellen Version nun in die Beta-Phase startet. Dargestellt wird der neue Agent in einem schwebenden Panel über der regulären Benutzeroberfläche. Damit soll es für Nutzer der Software künftig möglich sein, in natürlicher Sprache auf Funktionen und Einstellungen zuzugreifen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen. Weiter kommt der Agent mit einigen vorbereiteten Tasks, neue sollen laufende dazukommen.


Möglich ist es damit etwa, kontextuelle Erklärungen in Form von Kommentaren in Text-Dateien zu erstellen, Text zu generieren oder umzuschreiben. Auch die Anpassungen von Formaten (z.B. Lauftext zu einem Header umwandeln) ist mit dem Agent möglich. Im Spreadsheet Editor kann der Agent bereits Tabellen und Diagramme erstellen oder Listen filtern und sortieren. Und im Presentation Editor ist der KI-Agent etwa in der Lage, neue Slides zu erstellen und zu löschen, Grafiken einzufügen oder den Hintergrund zu ändern.

Der KI-Agent ist fortan teil des AI Plugins für Onlyoffice, das über den Plugin Manager installiert werden kann. Aufgerufen wird der über den Shortcut Ctrl + /.

Neben den neuen Funktionen, zu denen auch ein neuer Photo Editor, OCR und eine DeepL-Integration gehört, wurden in verschiedenen Elementen der Suite zahlreiche Fehler behoben. Der gesamte Changelog ist hier einsehbar. (win)


