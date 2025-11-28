OpenDesk 1.10 bringt mehr Sicherheit und Komfort im Alltag

Die neue Version 1.10 der Open-Source-Plattform richtet sich an Verwaltungen und grössere Einrichtungen, die ihre Zusammenarbeit im Büroalltag digital organisieren und dabei mehr Struktur und Sicherheit benötigen. Nach Angaben
von OpenDesk wurde die Anmeldung und Verwaltung von Nutzerkonten auf eine neue technische Basis gestellt, bekannte Sicherheitslücken wurden geschlossen, und beim Abmelden vom Portal werden automatisch auch die Sitzungen in angebundenen Diensten beendet. Zusätzlich sollen sich bestehende Benutzerkonten aus anderen Systemen übernehmen lassen, ohne dass überall neue Zugänge angelegt werden müssen.
Auch rund um E-Mail, Kalender und Kontakte soll der Betrieb einfacher und stabiler werden. Laut OpenDesk wurde die E-Mail-Umgebung so angepasst, dass sie sich besser an die Bedürfnisse grosser Organisationen anpassen lässt. In der Beschreibung heisst es, Sicherheitsfunktionen für den Mailversand könnten nun über Vorlagen verwaltet werden, und Gruppenadressen liessen sich so konfigurieren, dass Nachrichten automatisch an alle aktuellen Mitglieder einer Gruppe weitergeleitet werden.
Die Projektarbeit und der Umgang mit Tabellen seien ebenfalls überarbeitet worden. Das Projektwerkzeug OpenProject liegt nach Angaben von OpenDesk in einer neuen Version vor und soll insbesondere bei grossen Projekten mit vielen Aufgaben schneller reagieren. Neue Darstellungs- und Auswertungsfunktionen sollen helfen, umfangreiche Projektportfolios übersichtlicher im Blick zu behalten. In der Tabellenanwendung auf Basis von Collabora stehen laut Beitrag zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich Daten leichter zusammenführen, trennen und auswerten lassen.
Einen vollständigen Überblick über alle Änderungen stellt OpenDesk in den offiziellen Release Notes
bereit.
(dow)