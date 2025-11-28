cnt
OpenDesk 1.10 bringt mehr Sicherheit und Komfort im Alltag
OpenDesk 1.10 bringt mehr Sicherheit und Komfort im Alltag

OpenDesk 1.10 soll Behörden und grossen Organisationen helfen, ihre digitale Arbeitsumgebung sicherer zu betreiben und E-Mails, Projekte und Dokumente einfacher zu verwalten.
28. November 2025

     

Die neue Version 1.10 der Open-Source-Plattform richtet sich an Verwaltungen und grössere Einrichtungen, die ihre Zusammenarbeit im Büroalltag digital organisieren und dabei mehr Struktur und Sicherheit benötigen. Nach Angaben von OpenDesk wurde die Anmeldung und Verwaltung von Nutzerkonten auf eine neue technische Basis gestellt, bekannte Sicherheitslücken wurden geschlossen, und beim Abmelden vom Portal werden automatisch auch die Sitzungen in angebundenen Diensten beendet. Zusätzlich sollen sich bestehende Benutzerkonten aus anderen Systemen übernehmen lassen, ohne dass überall neue Zugänge angelegt werden müssen.


Auch rund um E-Mail, Kalender und Kontakte soll der Betrieb einfacher und stabiler werden. Laut OpenDesk wurde die E-Mail-Umgebung so angepasst, dass sie sich besser an die Bedürfnisse grosser Organisationen anpassen lässt. In der Beschreibung heisst es, Sicherheitsfunktionen für den Mailversand könnten nun über Vorlagen verwaltet werden, und Gruppenadressen liessen sich so konfigurieren, dass Nachrichten automatisch an alle aktuellen Mitglieder einer Gruppe weitergeleitet werden.
Die Projektarbeit und der Umgang mit Tabellen seien ebenfalls überarbeitet worden. Das Projektwerkzeug OpenProject liegt nach Angaben von OpenDesk in einer neuen Version vor und soll insbesondere bei grossen Projekten mit vielen Aufgaben schneller reagieren. Neue Darstellungs- und Auswertungsfunktionen sollen helfen, umfangreiche Projektportfolios übersichtlicher im Blick zu behalten. In der Tabellenanwendung auf Basis von Collabora stehen laut Beitrag zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen sich Daten leichter zusammenführen, trennen und auswerten lassen.


Einen vollständigen Überblick über alle Änderungen stellt OpenDesk in den offiziellen Release Notes bereit. (dow)


M365-Alternative OpenDesk auf Schweizer Servern verfügbar

 6. November 2025 - Die ersten Instanzen der Open-Source-Suite und M365-Alternative OpenDesk auf Schweizer Servern sind verfügbar. Interessierte Schweizer Dienstleister haben ausserdem die Möglichkeit, ebenfalls OpenDesk anzubieten.


