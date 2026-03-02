cnt
Qualcomm präsentiert Chip für Wi-Fi 8 und Bluetooth 7
Quelle: Depositphotos

Qualcomm präsentiert Chip für Wi-Fi 8 und Bluetooth 7

Qualcomms neuer Funkchip Fastconnect 8800 soll Geschwindigkeiten bis über 10 Gigabit pro Sekunde ermöglichen und mit deutlich gesteigerter Reichweite aufwarten. Damit soll die Konnektivität im KI-Zeitalter gewährleistet werden.
2. März 2026

     

Qualcomm hat laut eigener Aussage mit dem Fastconnect 8800 das erste Mobile-Connectivity-System mit 4x4-Funkkonfiguration (MIMO) vorgestellt, das Spitzengeschwindigkeiten von 11,6 Gbps sowie eine massiv gesteigerte Reichweite ermöglicht – dies sei dreimal so schnell wie bei der vorherigen Generation. Und: Es handle sich um einen Meilenstein für den Aufbau der Connectivity-Grundlage für die KI-Ära, verkündet das Unternehmen vollmundig.


Das gesamte neu vorgestellte Portfolio umfasst das Fastconnect 8800 Mobile Connectivity System sowie fünf neue Networking Plattformen der Dragonwing-Reihe für unterschiedliche Konnektivitätsbedürfnisse wie Wireless oder Glasfaser. Fastconnect 8800 unterstützt Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) und Bluetooth 7.0 sowie UWB und das Smart-Home-Protokoll Thread in einem einzigen Chip. Erste Testprodukte werden laut dem Hersteller bereits an Kunden ausgeliefert, erste Produkte mit dem neuen Chip erwartet Qualcomm auf Ende 2026. (ubi)
(Quelle: Depositphotos)


