Qualcomm kündigt Snapdragon 8 Elite Gen 5 an
Quelle: Depositphotos

Qualcomm kündigt Snapdragon 8 Elite Gen 5 an

Scheinbar überspringt Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 einige Generationen. Nach Snapdragon 8 Gen 1 bis Gen 3 sowie Elite ist es jedoch logisch, dass der nächste Chip die fünfte Generation verkörpert.
15. September 2025

     

Noch vor der Hauskonferenz Snapdragon Summit, die vom 23. bis 25. September 2025 auf Maui stattfindet, hat Qualcomm die nächste Generation seines Smartphone- und Tablet-Prozessors angekündigt. Sie nennt sich Snapdragon 8 Elite Gen 5 – auf den ersten Blick überspringt der Hersteller nach der vorherigen Generation mehrere Generationen, bestreitet dies aber: "Es mag so aussehen, als hätten wir Generationen übersprungen, aber die Wahrheit ist einfacher – und aussagekräftiger. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist die fünfte Generation unserer Premium-Plattformen der 8er-Serie, seit wir unsere neue einstellige Namensgebung und visuelle Identität eingeführt haben. Durch die Angleichung an Gen 5 stärken wir unsere Führungsposition und vereinfachen das Verständnis unserer Produkt-Roadmap für die Konsumenten."


Auf Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 und Elite folgt somit Elite Gen 5 als fünfte Generation. Technische Angaben zur neuesten Generation macht Qualcomm im Blogbeitrag nicht, darauf muss man wohl bis zur Konferenz warten. Nur soviel: Die Bezeichnung Elite sei reserviert für die führendsten Produkte des Hauses. Und Gen 5 sei nicht einfach eine Zahl, sondern ein Signal, dass diese Plattform die Produktfamilie vorwärtsbringe. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Forscher von Google finden drei kritische Lecks in Qualcomm Chips

 5. Juni 2025 - In zahlreichen Qualcomm Chips für mobile Geräte klaffen drei Sicherheitslücken, die bereits aktiv ausgenutzt werden. Patches an die Gerätehersteller wurden ausgerollt und sollen nun schnell verteilt und eingespielt werden.

Xiaomi bringt eigenes Smartphone-SoC

 26. Mai 2025 - Mit dem Xring O1 tritt Xiaomi in direkte Konkurrenz zu Qualcomms Snapdragon 8 Elite, mindestens zunächst allerdings nur für eigene neue Smartphone- und Tablet-Modelle. Ein weiterer neuer Chip kommt in der nächsten Smartwatch von Xiaomi zum Einsatz.

Rückgaberate von Snapdragon-X-PCs laut Qualcomm normal

 16. Dezember 2024 - Intel-Co-CEO Michelle Johnston Holthaus hat behauptet, Snapdragon-X-basierte KI-PCs würden massenweise an die Händler retourniert. Snapdragon-Hersteller Qualcomm dementiert dies entschieden: Die Rücklaufquote liege innerhalb der Branchennorm.


