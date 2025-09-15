Qualcomm kündigt Snapdragon 8 Elite Gen 5 an

Noch vor der Hauskonferenz Snapdragon Summit
, die vom 23. bis 25. September 2025 auf Maui stattfindet, hat Qualcomm
die nächste Generation seines Smartphone- und Tablet-Prozessors angekündigt. Sie nennt sich Snapdragon 8 Elite Gen 5 – auf den ersten Blick überspringt der Hersteller nach der vorherigen Generation mehrere Generationen, bestreitet dies aber: "Es mag so aussehen, als hätten wir Generationen übersprungen, aber die Wahrheit ist einfacher – und aussagekräftiger. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist die fünfte Generation unserer Premium-Plattformen der 8er-Serie, seit wir unsere neue einstellige Namensgebung und visuelle Identität eingeführt haben. Durch die Angleichung an Gen 5 stärken wir unsere Führungsposition und vereinfachen das Verständnis unserer Produkt-Roadmap für die Konsumenten."
Auf Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 und Elite folgt somit Elite Gen 5 als fünfte Generation. Technische Angaben zur neuesten Generation macht Qualcomm im Blogbeitrag
nicht, darauf muss man wohl bis zur Konferenz warten. Nur soviel: Die Bezeichnung Elite sei reserviert für die führendsten Produkte des Hauses. Und Gen 5 sei nicht einfach eine Zahl, sondern ein Signal, dass diese Plattform die Produktfamilie vorwärtsbringe.
(ubi)