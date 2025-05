Xiaomi bringt eigenes Smartphone-SoC

Der chinesische Hersteller Xiaomi bringt ein eigenes SoC für Smartphones auf den Markt, wie Unternehmensgründer, Chairman und CEO Lei Jun auf Weibo meldet . Inzwischen hat das Unternehmen den neuen Chip offiziell angekündigt. Xiaomi tritt damit in Konkurrenz zu Qualcomm und dessen Snapdragon X Elite.Das neue System-on-a-Chip für Smartphones und Tablets nennt sich Xring O1, wird in TSMCs 3-Nanometer-Prozess gefertigt und enthält 19 Milliarden Transistoren. Die CPU bietet 10 Kerne, dazu kommen eine Immortalis-G925-GPU mit 16 Kernen, eine 6-Core-NPU mit einer Leistung von 44 TOPS sowie ein von Xiaomi entwickelter Bildprozessor (ISP). Der Xring O1 soll zunächst in China in den neuen Xiaomi-Modellen 15S Pro und Pad 7 Ultra eingesetzt werden, die Xiaomi gleichzeitig angekündigt hat.Neben dem Xring O1 bringt Xiaomi auch ein SOC für Smartwatches, den Xring T1. Dieser Chip ist mit einem eigenentwickelten 4G-Modem ausgestattet Und soll gemäss ausgiebigen Tests 35 Prozent mehr 4G-Leistung erbringen und weniger Strom verbrauchen als die Smartwatch-Chips der Mitbewerber. Den Xring T1 will der Hersteller erstmals in der Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Version verbauen. (ubi)