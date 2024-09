Xiaomi bringt Flaggschiff-Smartphone 14T für Foto-Enthusiasten

Xiaomi hat die neue Smartphone-Serie 14T auf den Markt gebracht, die vor allem auf Fotografie-Enthusiasten abzielen soll. So verfügt das Xiaomi 14T Pro über ein Dreifach-Kamera-System mit fünf Brennweiten von 15mm bis 120mm. Die 50 MP-Hauptkamera ist mir einer ƒ/1.6-Blende sowie Leica Summilux Optik ausgestattet und arbeitet mit dem Light Fusion 900-Bildsensor. Das System soll bis zu 32 Prozent mehr Licht einfangen als das Vorgängermodell und somit für lebendige, detaillierte Aufnahmen sorgen. Das Xiaomi 14T bringt wiederum einen IMX906-Bildsensor von Sony, fünf Brennweiten von 15mm bis 120mm, eine 50 MP-Hauptkamera mit ƒ/1.6-Blende und ebenfalls Leicas Summilux Optik mit.Hinzu kommt Xiaomi AISP, eine auf FusionLM basierende AI-Plattform für computergestützte Fotografie. Sie soll bei der Smartphone-Serie den Dynamikumfang optimieren und Bildrauschen reduzieren, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche und farbintensive Aufnahmen zu ermöglichen.Mit an Bord sind zudem weitere KI-Funktionen in den Bereichen Suche, Sprache, Text, Bild und Video. Zum Einsatz kommen dabei sowohl Berechnungen auf dem Gerät als auch in der Cloud. Zudem arbeitet Xiaomi mit Google zusammen und setzt auf die Circle-to-Search-Funktion.

Auf Hardware-Seite verfügen die Modelle jeweils über ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 2712 x 1220 Pixeln bei einer Pixeldichte von 446 ppi. Die Wiederholrate liegt bei 144 Hz, die Spitzenhelligkeit bei 4000 Nits. Im Inneren des Xiaomi 14T Pro arbeitet ein Mediatek Dimensity 9300+, im 14T ein Mediatek Dimensity 8300-Ultra. Beide Modelle haben einen Akku mit 5000 mAh, das Pro-Gerät lässt sich mit 120W laden, das Standardgerät mit 67W. Hinzu kommt kabelloses Laden mit 50W beim Pro-Modell. Beide Ausführungen sind zudem IP68-zertifiziert und somit wasser- und staubresistent.Das Xiaomi 14T Pro ist ab sofort in den Farben Titan Gray, Titan Blue und Titan Black erhältlich. Der Preis (UVP) liegt laut Angaben von Xiaomi bei rund 799 Euro für das Modell mit 256 GB, 899 Euro für 512 GB und 999 Euro für 1 TB. Alle drei Varianten kommen mit 12 GB RAM. Die Schweizer Preise in Franken sind dabei weitestgehend identisch, wie ein Blick in den Xiaomi-Shop zeigt. Allerdings scheinen hier noch nicht alle Modelle verfügbar zu sein.Das 14T kommt in Titan Gray, Titan Blue und Titan Black und ist für 649 Euro mit 256 GB und 699 Euro für mit 512 GB zu haben. Aktuell bietet der Hersteller über den eigenen Shop verschiedene Bundles an und legt beim Kauf der neuen Smartphones beispielsweise einen Xiaomi Staubsauger X10 kostenlos obendrauf. (sta)