Xiaomi 14 Ultra und das Photography Kit sind ab sofort erhältlich

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat Ende Februar 2024 im Rahmen des Mobile World Congress seine neueste Smartphone-Reihe Xiaomi 14 präsentiert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das Vorzeigemodell ist dabei das Xiaomi 14 Ultra. Und genau dieses Flaggschiff ist ab sofort im Handel sowie über den Hersteller direkt erhältlich. Das Modell ist in den zwei klassischen Farben Schwarz und Weiss mit 16 GB RAM und 512 GB Datenspeicher zu haben und kostet rund 1500 Franken. Das "normale" Xiaomi 14 konnte bereits zuvor ab rund 1100 Franken erworben werden.Gleichzeitig mit dem Xiaomi 14 Ultra hatte der Hersteller das passende Photography Kit für das Smartphone vorgestellt. Es richtet sich an Fotografie- und Video-Enthusiasten und bietet in einem Case für das Handy neue Bedienelemente ähnlich einer Kamera. Dazu gehören ein zweistufiger Auslöser, ein Zoomhebel, eine anpassbare Videoaufnahmetaste und ein zusätzliches benutzerdefiniertes Einstellrad. Das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit kann für einen Preis von rund 200 Franken separat gekauft werden. (cma)