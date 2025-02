Spezifikationen des nächsten Xiaomi-Flaggschiffs durchgesickert

Xiaomi, die Nummer drei im globalen Smartphone-Geschäft, soll in Kürze – die Vorstellung in China ist auf Ende Februar angesetzt – sein neues Flaggschiff Xiaomi 15 Ultra vorstellen. Die Plattform " Winfuture " ist nun bereits an die Spezifikationen des Geräts gekommen – und die können sich sehen lassen.Das Xiaomi 15 Ultra soll mit einer Leica-Quad-Kamera bestückt sein. Diese besteht aus eine Hauptkamera mit 50 MP und f/1.63-Blende, einer Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP und einer weitere 50-MP-Linse mit 3-fach optischem Zoom mit f/1.8-Blende. Abgerundet wird das Kamera-Quartett von einem 200-Megapixel-Sensor mit 4,3-fach optischem Zoom und f/2.5-Blende. Laut Bericht soll Xiaomi damit werben, dass das Kamerapaket insgesamt acht verschiedene Brennweiten abdeckt und dank Leica-Optik Fotografie auf Prof-Niveau anbieten soll.Abgesehen von der Kamera soll das knapp 9,5 Millimeter dicke Xiaomi 15 Ultra auch mit einem 6,73-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3200 x 1440 sowie 120 Hz punkten, das bis zu 3200 Nits hell ist. An der Front findet sich eine weitere Kamera mit 32 MP. Im Innern arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM und mindestens 512 GB Speicher. Der Akku fasst laut "Winfuture" 5410 mAh und kann mit bis zu 90 Watt geladen werden. Zudem wird Reverse Charging mit bis zu 10 Watt unterstützt. Ebenfalls an Bord sind WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, zwei Nano-SIM-Slots, ein Fingerabdruckleser unter dem Display sowie IP68/IP69K-Zertifizierung. Als offiziellen UVP nennt "Winfuture" 1499 Euro für Europa – man darf für die Schweiz von einem ähnlichen Frankenwert ausgehen. (mw)