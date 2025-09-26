cnt
6G-Geräte kommen frühestens 2028
6G-Geräte kommen frühestens 2028

Qualcomm stellt erste 6G-fähige Geräte ausserhalb des Massenmarkts frühestens für 2028 in Aussicht. Mit einem fertigen Standard rechnet die Branche nicht vor 2030.
26. September 2025

     

Auf dem Snapdragon Summit erklärte Qualcomm-CEO Cristiano Amon, dass 6G zunächst als "vorkommerzielle" Geräte ab 2028 sichtbar werden könnte, während marktreife Produkte später folgen dürften. "Heise" berichtet, Amon habe zugleich skizziert, wofür 6G gedacht ist: als Bindeglied zwischen Cloud und Edge-Geräten, das persönliche KI-Agenten für Aufgaben wie E-Mails, Reservierungen und Administration einbindet.

Demnach sollen Smartphones, Laptops, Fahrzeuge, smarte Brillen oder Kopfhörer direkt mit solchen Agenten kommunizieren – ermöglicht durch 6G-Konnektivität.


Zur Standardisierung verweist der Bericht auf die 3GPP: Mit Release 20 sei die Basis gelegt (funktionsfähig ab Anfang 2027), Release 21 soll erste 6G-Spezifikationen enthalten. Ein öffentlicher Zeitplan dafür fehlt. Eine Finalisierung des Standards wird nicht vor 2030 erwartet.

Heise nennt als Zielmarken theoretische Datenraten bis zu 200 Gbit/s sowie Anwendungsfelder von KI über digitales Gesundheitswesen bis IoT. Am 6G-Ökosystem arbeiten neben Qualcomm auch Unternehmen wie Mediatek, Broadcom, Apple und Samsung sowie Netzbetreiber und Ausrüster. (dow)


