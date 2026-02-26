Windows 11 soll ältere Druckertreiber weiterhin unterstützen

Nachdem in einer Windows-Roadmap Hinweise aufgetaucht sind, das Betriebssystem werde ältere Druckertreiber nicht mehr unterstützen, nimmt Microsoft
jetzt Stellung dementiert die ganze Geschichte. Wie der Konzern in einem Statement gegenüber "Windows Central
" klarstellt, entsprach der Roadmap-Eintrag nicht den Tatsachen und wurde mittlerweile entfernt.
Dazu lässt der Technologieriese verlauten, man habe die Unterstützung für ältere Druckertreiber nicht eingestellt. Wenn ein Drucker heute mit Windows funktioniert, wird er dies somit auch in Zukunft machen, und es seien keinerlei Massnahmen erforderlich.
Allerdings würden seit dem 15. Januar 2026 ältere Treiber, die bei Windows Hardware Quality Labs eingereicht würden, nur noch von Fall zu Fall genehmigt. Ältere Treiber, die bereits via Windows Update verteilt werden, können hingegen weiterhin ohne Einschränkungen benutzt werden.
(rd)