Galaxy Buds 4 mit neuem Design und KI-Support

Im Rahmen der Galaxy-S26-Präsentation hat Samsung
auch die neueste Generation seiner In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorgängern verfügen die Galaxy Buds 3 und 3 Pro nun über kleinere, laut Hersteller besser sitzende Ohrstöpsel. Die Pro-Version verfügt über Ohr-Tips in verschiedenen Grössen, die sich genau an die Ohren anpassen. Bei den Buds 4 kommt hingegen ein offeneres Design zum Einsatz. Laut Samsung verfügen die neuen Buds über breitere Tieftöner mit verbesserter Geräuschunterdrückung (ANC), wobei beide Modelle 24bit/96kHz-Audio unterstützen. Hier wie dort können zudem via Sprachbefehl auch die Chatbots Gemini, Bixby oder Perplexity initiiert werden.
Die Buds 4 Pro verfügen zudem über einen neuen, breiteren Woofer mit neuem Design. Dabei wird der Schwingungsbereich maximiert und die effektive Lautsprecherfläche um fast 20 Prozent vergrössert. In Kombination mit dem Hochtonlautsprecher soll daraus ein natürlicher, immersiver Klang mit klaren Bässen und satten Höhen resultieren. Die Pro-Buds lassen sich zudem über die Funktion Head Gesture steuern. In Kombination mit Sprachbefehlen soll damit ein freihändige Steuerung ermöglicht werden.
Unterschiede ergeben sich auch bei der Akku-Ausstattung: Die Pro-Variante verfügt über zwei 61-mAh- und im Case über einen 530-mAh-Akku. Beim Basismodell findet sich in den Kopfhörern derweil ein 45-mAh-Akku, während beim Case-Akku 515 mAh unterstützt werden. Die Pro-Buds sollen so während 30 Stunden Musikwiedergabe ohne Geräuschunterdrückung ermöglichen, mit ANC sind es noch 26 Stunden. Bei den Standard-Buds sind es ebenfalls 30 respektive 24 Stunden.
Die Galaxy Buds4 können per sofort vorbestellt werden; offizieller Verkaufsstart ist am 11. März. Für die Standardausführung verlangt Samsung 159, für die Pro-Version 219 Franken.
(rd)