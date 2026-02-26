cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Galaxy Buds 4 mit neuem Design und KI-Support
Quelle: Samsung

Galaxy Buds 4 mit neuem Design und KI-Support

Die Neuauflage von Samsungs In-Ear-Kopfhörern Galaxy Buds 4 verfügt über ein neues Design und versteht sich mit dem Zugriff auf Chatbots. Die Pro-Version unterstützt zudem die Steuerung per Kopfgesten.
26. Februar 2026

     

Im Rahmen der Galaxy-S26-Präsentation hat Samsung auch die neueste Generation seiner In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorgängern verfügen die Galaxy Buds 3 und 3 Pro nun über kleinere, laut Hersteller besser sitzende Ohrstöpsel. Die Pro-Version verfügt über Ohr-Tips in verschiedenen Grössen, die sich genau an die Ohren anpassen. Bei den Buds 4 kommt hingegen ein offeneres Design zum Einsatz. Laut Samsung verfügen die neuen Buds über breitere Tieftöner mit verbesserter Geräuschunterdrückung (ANC), wobei beide Modelle 24bit/96kHz-Audio unterstützen. Hier wie dort können zudem via Sprachbefehl auch die Chatbots Gemini, Bixby oder Perplexity initiiert werden.

Die Buds 4 Pro verfügen zudem über einen neuen, breiteren Woofer mit neuem Design. Dabei wird der Schwingungsbereich maximiert und die effektive Lautsprecherfläche um fast 20 Prozent vergrössert. In Kombination mit dem Hochtonlautsprecher soll daraus ein natürlicher, immersiver Klang mit klaren Bässen und satten Höhen resultieren. Die Pro-Buds lassen sich zudem über die Funktion Head Gesture steuern. In Kombination mit Sprachbefehlen soll damit ein freihändige Steuerung ermöglicht werden.


Unterschiede ergeben sich auch bei der Akku-Ausstattung: Die Pro-Variante verfügt über zwei 61-mAh- und im Case über einen 530-mAh-Akku. Beim Basismodell findet sich in den Kopfhörern derweil ein 45-mAh-Akku, während beim Case-Akku 515 mAh unterstützt werden. Die Pro-Buds sollen so während 30 Stunden Musikwiedergabe ohne Geräuschunterdrückung ermöglichen, mit ANC sind es noch 26 Stunden. Bei den Standard-Buds sind es ebenfalls 30 respektive 24 Stunden.

Die Galaxy Buds4 können per sofort vorbestellt werden; offizieller Verkaufsstart ist am 11. März. Für die Standardausführung verlangt Samsung 159, für die Pro-Version 219 Franken. (rd)
(Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung)
(Quelle: Samsung)


Weitere Artikel zum Thema

Google bringt Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a

 20. August 2025 - Google hat nebst neuen Smartphones auch die Smartwatch Pixel Watch 4 vorgestellt, die mit einer grösseren Anzeigefläche kommt und KI integriert. Ebenfalls lanciert wurden die Kopfhörer Pixel Buds Pro 2 und Pixel Buds 2a.

Samsung könnte bei künftigen Galaxy Buds auf Bluetooth verzichten

 3. Februar 2025 - Ein Patentantrag weist darauf hin, dass Samsung bei kommenden Galaxy Buds für die Datenübertragung nicht mehr auf Bluetooth, sondern neu auf Ultra-Wideband setzen könnte.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER