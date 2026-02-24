cnt
Tiefrot könnte Farboption für iPhone 18 Pro sein
Quelle: Apple

Tiefrot könnte Farboption für iPhone 18 Pro sein

Nach dem beachtlichen Erfolg der Farbvariante Orange für das iPhone 17 Pro und Pro Max testet Apple für die kommende Pro-Generation laut einem Bericht die neue Farboption Deep Red.
24. Februar 2026

     

Bei den Pro-Modellen der iPhone-17-Familie hat der Käufer die Wahl zwischen den Farboptionen Silber, Tiefblau und Cosmic Orange. Die orange Variante erfreut sich einiger Beliebtheit – vor allem auch in China, wo Rottöne für Glück stehen. Für das iPhone 18 Pro und Pro Max hat sich Apple gemäss der neuesten Ausgabe des Power-On-Newsletters (Paywall) vom Mark Gurman wiederum eine neue Farbe ausgedacht: Die Geräte sollen, wenn sie im Herbst 2026 auf den Markt kommen, optional in Deep Red erhältlich sein.


Laut dem Bericht könnte Apple für die 18er-Generation sogar beide Farben anbieten, Cosmic Orange und Deep Red: "Angesichts des Erfolgs von Orange würde es mich nicht überraschen, wenn das Unternehmen diese Option beibehält und lediglich Rot als zusätzliche Wahlmöglichkeit hinzufügt.“ Rot und Orange liegen für den Bloomberg Journalisten auf dem Farbkreis allerdings "etwas zu nah beieinander", sodass Apple letztlich doch nur eine Variante anbieten könnte. Gurman hält auf jeden Fall fest, dass Rot als Flagship-Farbe derzeit für die neuen iPhones Pro getestet werde. (ubi)


