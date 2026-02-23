cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Swiss Software Festival 2026 am 24. Juni in Basel
Quelle: SITM

Swiss Software Festival 2026 am 24. Juni in Basel

Schon zum zweiten Mal trifft sich die Schweizer Softwarebranche zum Swiss Software Festival. Zu den Kernthemen der Veranstaltung gehören dieses Jahr Softwareentwicklung im Zeitalter von KI und digitale Souveränität.
23. Februar 2026

     

Unter der Ägide von Swiss Made Software findet das Swiss Software Festival, gewissermassen das offizielle Stelldichein der Schweizer Software-Industrie, dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt, wie gehabt im Event Hub von Uptown Basel, und zwar am 24. Juni. Die Branche will mit dem Festival aufzeigen, dass die Schweiz ein ebenso wichtiger wie wachsender Standort für die Entwicklung modernster Softwarelösungen ist – gerade auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz und dem Ringen um digitale Souveränität, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Veranstaltung soll dieses Jahr grösser ausfallen, es werden über 600 Teilnehmende erwartet. Im Zentrum der Themen der Plenarsessions stehen entscheidende Fragen der Softwareindustrie: Wie wird Software im Zeitalter von KI entwickelt? Wer hat die Macht über Daten, Software und Wissen? Dazu kommen acht thematische Tracks zu Themen wie künstliche Intelligenz, Arbeitsform der Zukunft, Cybersecurity, Digital Experience oder DSevOps bis hin zu Digitale Souveränität, Regulierung und künftigen Geschäftsmodellen von Softwarefirmen.


Als Pièce de Résistance führen die Veranstalter das Referat der Tech-Ökonomin Cecilia Rikap vom University College London an, die als "ebenso profiliert wie scharfzüngig" tituliert wird. Ihre Ansichten zum Thema weltweite Bestrebungen nach mehr digitaler Souveränität dürften im Abschlusspanel für einigen Diskussionsstoff unter lokalen und globalen Playern sorgen, merkt Swiss Made Software dazu an.

Das Swiss Software Festival wird von Swiss Made Software organisiert, unterstützt durch Swico, Women in Tech Switzerland, Swiss Insights und Baseltech, und beraten durch ein Advisory Board mit bekannten Vertreterinnen und Vertretern der Schweizer Softwareszene. Die Organisatoren präsentieren zudem eine Liste von initial 35 Sponsoren vom Abacus bis Zeix. Weitere Informationen zu Veranstaltung und Programm finden sich auf der Website des Festivals. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Rekordjahr für Swiss Made Software

 11. Februar 2026 - Swiss Made Software hat 2025 fast 200 neue Firmen gewonnen und zählt nun über 1500 Träger seiner Labels. Für den 24. Juni 2026 ist zudem die zweite Ausgabe des Swiss Software Festivals im Uptown Basel angekündigt.

Swiss Software Festival 2025: Voller Erfolg der Erstdurchführung

 29. Juni 2025 - Ende Juni fand das Swiss Software Festival zum ersten Mal statt. Die Organisatoren dürfen sich über einen enorm erfolgreichen Event freuen, womit das erste Festival wohl auch nicht das letzte bleiben wird.

Swiss Made Software lanciert Swiss Software Festival

 2. April 2025 - Erstmals findet dieses Jahr in Basel das Swiss Software Festival statt, durchgeführt von Swiss Made Software in Partnerschaft mit Women in Tech, Swico, BaselTech und über 30 Sponsoren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER