Swiss Made Software lanciert Swiss Software Festival

Am 24. Juni 2025 geht erstmals das Swiss Software Festival über die Bühne. Der Organisator Swiss Made Software erwartet an der Veranstaltung, die er als "Stelldichein der Schweizer Software-Intelligenz" positioniert, über 500 Teilnehmende. Die Teilnehmerschaft erwarten über 50 Fachreferate von Schweizer Software-Cracks und Digitalisierungs-Profis. Ort des Events ist der Industrie- und Innovationspark UptownBasel. Das Swiss Software Festival richtet sich an Softwareunternehmer, -Entwickler und Digitalisierungs-Profis jeden Geschlechts, von Anbieter- sowie Anwender-Seite und soll dem fachlichen Austausch und Networking dienen.Im Mittelpunkt stehen sieben Thementracks. Debattiert werden sollen technologische Entwicklungen bei Cybersecurity, Artificial Intelligence, Digital Experience und Cloud Native, unternehmerische Themen wie Talent und Wachstum sowie digitale Innovationen in der Finanz- und Gesundheitsindustrie. Das Fachprogramm mit den Expertenreferaten und Panel-Diskussionen wird umrahmt von zwei Keynotes: "Die Zukunft der Softwareentwicklung" und "Digitale Souveränität versus Global Tech".Zu den Partnern des Festivals gehören die bekannten Unternehmen IBM, Adobe, Adnovum, Abacus und Opacc. Dazu kommen viele spezialisierte Sponsoring-Partner wie etwa VSHN und neue Unternehmen, darunter Be Brave und Artificialy. Das Swiss Software Festival wird in Partnerschaft mit "Women in Tech Switzerland", dem Branchenverband Swico und der Inititative BaselTech der Standortförderung des Kantons Basel-Stadt durchgeführt. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Advisory Board mit namhaften Persönlichkeiten aus der Schweizer Tech-Branche.Weitere Informationen zum Programm und die Ticketbuchung finden sich auf der Website des Swiss Software Festival . Die Teilnahme kostet für Mitglieder von SMS und Swico 189 Franken, für Personen aus anderen Unternehmen 259 Franken. Ab vier Personen sind zudem Gruppentickets erhältlich. (ubi)