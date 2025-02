Swiss Made Software verzeichnet Wachstum

Der Verband Swiss Made Software teilt im Rahmen des Jahresrückblicks 2024 mit, dass im vergangenen Jahr 105 Firmen dem Verband beigetreten sind. Damit stieg die Anzahl der Unternehmen, die eines der Label "Swiss Made Software", "Swiss Digital Services" oder "Swiss Hosting" verwenden, auf über 1300 Träger. Ausserdem meldet der Verband, dass sich gegenwärtig über 900 Produkte und Dienstleistungen auf der Plattform www.swissmadesoftware.org finden.Der Verband weist ausserdem auf die zweite Durchführung des Swiss Software Festivals am 24. Juni in Basel hin ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Tickets für den Events sind mittlerweile verfügbar. Zu guter Letzt teilt Swiss Made Software mit, dass die Social Media Kampagne "Digitale Souveränität" im vergangenen Jahr mit über 10'000 Views auf Anklang gestossen ist und man für dieses Jahr eine neue Kampagne plant. Details dazu werden demnächst bekannt gegeben. (dok)