Software im Zentrum: Auftakt fürs Swiss Software Festival

Das erste Swiss Software Festival wird am 24. Juni 2025 ganztägig im uptownBasel über die Bühne gehen. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Schweizer Software-Entwicklung sowie deren Zukunft. Diskutiert und debattiert werden unter anderem die Fragen, wie Software künftig hergestellt wird, ob man eigene Quellen benötigt, um eine KI zu trainieren und was KI für die digitale Souveränität für die Schweiz bedeutet. Beantwortet werden die Fragen von Software-Start-ups, etablierten Schweizer sowie internationalen Software-Entwicklern und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und den Medien.Die Teilnehmenden des Festivals werden in vier Tech-Tracks zu den Themen Security, Cloud-Ready Software Development, KI / Data Science und Digital Experience die aktuellen Trends in der Software-Entwicklung diskutieren und erleben. Zusätzlich gibt es einen Track zur Entwicklung der Software-Branche selbst sowie Industry Tracks für die Finanzindustrie und Healthcare. Im Anschluss an den Tagesevent wird ausserdem eine abendliche After-Party durchgeführt.