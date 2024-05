Gesucht: Schweizer Software-Alternativen

Die Juli-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" widmet sich voll und ganz dem Thema Unternehmens-Software aus der Schweiz, für die Schweiz. Dabei wollen wir einen Blick werfen auf den Software-Entwicklungsstandort Schweiz, seine Protagonisten und seine Lösungen. Geplant ist ausserdem eine Marktübersicht, in deren Rahmen wir Schweizer Software-Alternativen zu den Lösungen von Big Tech präsentieren wollen.Software-Entwickler aus der Schweiz sind deshalb aufgerufen, sich bei der Redaktion zu melden, wenn sie Ihre Software-Alternative in der Übersicht präsentiert haben wollen. Die Teilnahme an der redaktionellen Übersicht ist selbstverständlich kostenlos.Darum: Melden Sie sich schnellstmöglich, spätestens bis 30. Mai, bei Marcel Wüthrich unter mwuethrich@swissitmedia.ch . Sie erhalten dann die entsprechenden Informationen, um in der Marktübersicht gelistet zu werden.(mw)