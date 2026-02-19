cnt
Exchange verschiebt legitime Mails in Quarantäne
Quelle: Depositphotos

Exchange verschiebt legitime Mails in Quarantäne

Laut Microsoft war eine falsche heuristische Erkennungsregel die Ursache dafür, dass Mails als Spam taxiert und in Quarantäne verschoben wurden. Auch das Klicken auf Links in Teams-Nachrichten wurde dadurch gestört.
19. Februar 2026

     

Microsofts Mail-Dienst Exchange hatte in den vergangenen zwei Wochen Probleme bei der Unterscheidung von Spam-Mails und legitimen Nachrichten. Wie "Bleeping Computer" berichtet, hat Microsoft die Probleme mittlerweile bestätigt. Die Ursache war ein Software-Fehler im Sicherheitssystem, eine falsche heuristische Erkennungsregel. Legitime Mails wurden dadurch als Spam geflagt und Nutzer konnten nicht mehr auf Links in Teams-Meldungen klicken. Administratoren erhielten in der Folge Warnungen, wonach potenziell gefährliche Klicks auf URLs festgestellt worden seien.


Am 13. Februar meldete Microsoft sodann, man habe das Problem lösen können und untersuche weiterhin die Implementierungsprozesse, um die nach wie vor vorhandenen Fales-Positive-Erkennungen weiter zu reduzieren. Wie viele Kunden vom Problem betroffen waren, lässt der Konzern offen, doch soll laut "Bleeping Computer" noch diese Woche ein abschliessender Bericht Auskunft geben. (rd)


