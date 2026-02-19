Exchange verschiebt legitime Mails in Quarantäne

Microsofts Mail-Dienst Exchange hatte in den vergangenen zwei Wochen Probleme bei der Unterscheidung von Spam-Mails und legitimen Nachrichten. Wie "Bleeping Computer" berichtet
, hat Microsoft
die Probleme mittlerweile bestätigt. Die Ursache war ein Software-Fehler im Sicherheitssystem, eine falsche heuristische Erkennungsregel. Legitime Mails wurden dadurch als Spam geflagt und Nutzer konnten nicht mehr auf Links in Teams-Meldungen klicken. Administratoren erhielten in der Folge Warnungen, wonach potenziell gefährliche Klicks auf URLs festgestellt worden seien.
Am 13. Februar meldete Microsoft sodann, man habe das Problem lösen können und untersuche weiterhin die Implementierungsprozesse, um die nach wie vor vorhandenen Fales-Positive-Erkennungen weiter zu reduzieren. Wie viele Kunden vom Problem betroffen waren, lässt der Konzern offen, doch soll laut "Bleeping Computer" noch diese Woche ein abschliessender Bericht Auskunft geben.
(rd)