KI-Verbot für Wikipedia in Deutsch

Die deutschsprachige Wikipedia
soll ohne KI-generierte Inhalte auskommen, wenn es nach einer Abstimmung unter regelmässigen Wikipedia-Autoren geht. Die Umfrage, genannt Meinungsbild
, lief bis zum Abend des 15. Februar 2026 und zeigte bereits am Freitag davor eine deutliche Tendenz: Die Mehrheit der Abstimmenden ist für ein Verbot, auch wenn es im Umfeld des Meinungsbilds zu Diskussionen kam. Zum Ende der Abstimmung lag das Verhältnis bei kommentierten Pro-Verbot- versus 61 Anti-Verbot-Stimmen. Die Befürworter eines KI-Verbots sehen Wikipedia als "ein Projekt menschengeschriebener Texte", die Gegner argumentieren damit, dass ein Verbot kaum kontrollierbar sei und dass Wikipedia ohne KI die Zukunftsfähigkeit fehle.
Konkret legt der Vorschlag für ein KI-Verbot fest, dass das Einstellen von Texten, die mit LLMs erstellt oder bearbeitet wurden, ausdrücklich verboten ist. Nutzer, die nachgewiesenermassen wiederholt solche Texte einpflegen, können unbeschränkt gesperrt werden – das Vergehen muss allerdings klar bewiesen sein. In Ausnahmefällen darf KI allerdings verwendet werden, etwa beim Einsatz von KI‑generierten Bildern zur Illustration von Artikeln über KI-Bildgeneratoren, bei der Nutzung von KI-gestützter maschineller Übersetzung, bei der Nutzung von KI-gestützten Tools zur Fehlererkennung sowie bei der KI-gestützten Recherche.
(ubi)