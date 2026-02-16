cnt
KI-Verbot für Wikipedia in Deutsch
Quelle: Depositphotos

KI-Verbot für Wikipedia in Deutsch

Regelmässige Autoren von Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia haben sich für ein weitgehendes KI-Verbot entschieden. Wer nachgewiesenermassen wiederholt dagegen verstösst, kann gesperrt werden.
16. Februar 2026

     

Die deutschsprachige Wikipedia soll ohne KI-generierte Inhalte auskommen, wenn es nach einer Abstimmung unter regelmässigen Wikipedia-Autoren geht. Die Umfrage, genannt Meinungsbild, lief bis zum Abend des 15. Februar 2026 und zeigte bereits am Freitag davor eine deutliche Tendenz: Die Mehrheit der Abstimmenden ist für ein Verbot, auch wenn es im Umfeld des Meinungsbilds zu Diskussionen kam. Zum Ende der Abstimmung lag das Verhältnis bei kommentierten Pro-Verbot- versus 61 Anti-Verbot-Stimmen. Die Befürworter eines KI-Verbots sehen Wikipedia als "ein Projekt menschengeschriebener Texte", die Gegner argumentieren damit, dass ein Verbot kaum kontrollierbar sei und dass Wikipedia ohne KI die Zukunftsfähigkeit fehle.


Konkret legt der Vorschlag für ein KI-Verbot fest, dass das Einstellen von Texten, die mit LLMs erstellt oder bearbeitet wurden, ausdrücklich verboten ist. Nutzer, die nachgewiesenermassen wiederholt solche Texte einpflegen, können unbeschränkt gesperrt werden – das Vergehen muss allerdings klar bewiesen sein. In Ausnahmefällen darf KI allerdings verwendet werden, etwa beim Einsatz von KI‑generierten Bildern zur Illustration von Artikeln über KI-Bildgeneratoren, bei der Nutzung von KI-gestützter maschineller Übersetzung, bei der Nutzung von KI-gestützten Tools zur Fehlererkennung sowie bei der KI-gestützten Recherche. (ubi)


Wikipedia feiert 25-jähriges Jubiläum

 15. Januar 2026 - Die Online-Enzyklopädie Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 gegründet und wird damit 25 Jahre alt. Heute stellt die Plattform rund 65 Millionen Artikel in über 300 Sprachen zur Verfügung.

Das sind die populärsten Wikipedia-Seiten 2025

 4. Dezember 2025 - Die Liste der meistbesuchten Wikipedia-Seiten des Jahres 2025 wird angeführt von einer Seite über den ermordeten US-Politiker Charlie Kirk. Daneben wird die Liste dominiert von Artikeln über aktuelle Filme und TV-Serien.

Wikipedia mit neuer Benutzeroberfläche

 6. April 2025 - Die Online-Enzyklopädie Wikipedia kann mit einer rundum erneuerten Benutzeroberfläche aufwarten, welche die Inhalte einerseits kompakter präsentiert und andererseits die Navigation vereinfacht.


