Wikipedia feiert 25-jähriges Jubiläum

Heute, am 15. Januar, feiert die Online-Enzyklopädie Wikipedia ihr 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Plattform vom Projektentwickler Larry Sanger und dem Unternehmen Jimmy Wales. Knapp einen Monat darauf umfasste die englische Wikipedia-Ausgabe rund 1000 Seiten und noch einmal gut eineinhalb Jahre später, sind es Ende September bereits 50'000 Artikel.Heute steht Wikipedia in über 300 Sprachversionen zur Verfügung und umfasst 65 Millionen Artikel, die von fast 250'000 aktiven freiwilligen Autoren erstellt wurden. Derzeit werden monatlich in etwa 15 Milliarden Seitenaufrufe verzeichnet. Die deutsche Version allein besteht aus über drei Millionen Artikeln und wurde als erste nicht-englische Ausgabe im März 2001 gegründet. Vergangenen Dezember wurden hier 750 Millionen Aufrufe gezählt.Wikipedia Schweiz wurde im Mai 2006 als Verein gegründet und unterstützt die Arbeit der Freiwilligen. Bei Wikipedia Schweiz arbeiten heute 17 Personen, die Finanzierung erfolgt über Spenden. (rd)