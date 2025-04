Wikipedia mit neuer Benutzeroberfläche

Seit dieser Woche präsentiert sich die Online-Enzyklopädie Wikipedia in der Desktop-Version mit einer rundum überarbeiteten Oberfläche. Die neue Oberfläche mit der Bezeichnung Vector 2022 wurde von der Wikimedia Foundation in den vergangenen drei Jahren entwickelt und vermag mit diversen Neuerungen aufzuwarten.So wurde das bis anhin in den Text eingebettete Inhaltsverzeichnis herausgelöst und in einer linken Seitenspalte verankert. Hier bleibt es fix positioniert, auch wenn im Text weit hinuntergescrollt wird, womit die Navigation stark erleichtert wird. Grundlegend überarbeitet wurde auch die Suchfunktion, die neu eine Autovervollständigung bietet sowie ein Vorschaubild und eine Kurzbeschreibung der gefundenen Artikel liefert. Schliesslich wurde auch am Design der Hauptspalte geschraubt, die mit der grossen Breite bis anhin von vielen als mühsam empfunden wurde. Neu präsentiert sie sich mit einer deutlich verringerten Breite, was einem schnelleren Erfassen der Texte entgegenkommt.Weitere Neuerungen betreffen einklappbare Menüs, einen Dark Mode oder einen neuen Header für eingeloggte Wikipedia-Autoren. (rd)