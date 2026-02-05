cnt
LibreOffice 26.2 mit erhöhter Kompatibilität zu MS-Office

Die kostenlos nutzbare Office-Suite LibreOffice kann in der neuen Version 26.2 mit diversen Performance-Verbesserungen und einer erhöhten Kompatibilität zu Microsofts Office-Anwendungen aufwarten.
5. Februar 2026

     

Die Document Foundation hat das Open-Source-Büropaket LibreOffice aufgefrischt und in der stark überarbeiteten Version 26.2 vorgestellt. Im neuen Release wurden einerseits die Leistung verbessert, andererseits die Kompatibilität mit Microsofts Office-Anwendungen weiter optimiert. Zudem konnte die Performance in verschiedenen Punkten optimiert werden, was sich insbesondere bei grösseren Dokumenten auszahlt. So soll in Calc etwa das Scrollen wie auch Entfernen von Dubletten schneller ablaufen als in früheren Versionen.

Dazu ist eine ganze Reihe neuer Funktionen dazugekommen. So versteht sich LibreOffice nun auch mit Markdown-Dokumenten, die sich neu direkt einlesen lassen, wobei sowohl das Clipboard als auch die Dateiauswahl unterstützt werden.


In der Tabellenkalkulation Calc werden neu Connectoren unterstützt und auch bei der Sortierung finden sich diverse Verbesserungen. In der Textverarbeitung Writer konnte weiter die Formatierung von Änderungsverfolgungen verbessert werden. Eine komplette Auflistung aller Neuerungen haben die Macher in den Release Notes zusammengestellt.

Die Windows-Version von LibreOffice 26.2 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


