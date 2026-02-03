cnt
Firefox 148 erlaubt Abschalten der KI-Features
Quelle: Mozilla

Firefox 148 erlaubt Abschalten der KI-Features

Die kommende Firefox-Version 148 führt neue Einstellungen zu den KI-Features des Browsers ein. Einzelne oder gleich alle KI-Tools zusammen lassen sich damit aktivieren oder blockieren.
3. Februar 2026

     

Nicht wenige Firefox-Nutzer haben kritisiert, dass nach praktisch allen anderen Browserherstellern auch noch Mozilla seinen Browser mit KI-gestützten Tools ausgestattet hat. Mozilla reagiert auf die Kritik und verspricht für Firefox 148, der am 24. Februar erscheinen soll, neue Einstellungen zum wahlweisen Ein- oder Ausschalten aktueller und künftiger KI-Features.


Sämtliche KI-Einstellungen werden dabei an einem Ort innerhalb der Browser-Einstellungen zusammengefasst. Für jedes Feature lässt sich bestimmen, ob es aktiviert oder blockiert werden soll. Dazu zählen etwa die Übersetzung des Seiteninhalts, das Generieren von Alt-Texten zu Bildern in PDFs, Vorschläge für Tabgruppen, Link Previews sowie der KI-Chatbot in der Sidebar. Auf diese Weise, so Mozilla, können die User individuell wählen, ob und welche KI-Features sie einsetzen wollen oder nicht. Mit einem weiteren Schalter können alle KI-Features auf einmal deaktiviert werden. (ubi)


