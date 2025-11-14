Firefox-Browser bekommt AI Window

Bei Mozilla
arbeitet man an einer experimentellen Funktion für den Firefox-Browser mit der Bezeichnung AI Window, der den klassischen Modus und den privaten Modus ergänzt. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilen
, handelt es sich dabei um einen intelligenten, Anwender-kontrollierten Raum innerhalb des Browsers, wo man sich mit KI-Assistenten während dem Surfen austauschen und Hilfestellung beziehen kann.
Die Chatbot-Implementierung gibt es seit dem im Frühjahr veröffentlichten Release 136. Seit damals kann via Sidebar auf KI-Chatbots zugegriffen werden. Aktuell wird hier der Zugriff auf Anthropic Claude, ChatGPT, Copilot, Google Gemini sowie Le Chat Mistral zur Verfügung gestellt.
Ab welcher finalen Firefox-Version man mit der Implementierung von AI Window rechnen kann, wurde derweil nicht bekannt gegeben. Das Feature wird aktuell im Opt-in-Verfahren bereitgestellt, wobei man sich für die Teilnahme vorab in einer Warteliste
einreihen muss.
(rd)