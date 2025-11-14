cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Firefox-Browser bekommt AI Window
Quelle: Mozila

Firefox-Browser bekommt AI Window

Der Firefox Browser soll einen neuen Modus mit der Bezeichnung AI Window bekommen, um mit Chatbots zu kommunizieren. Wer das Feature ausprobieren will, muss sich aber erst in einer Warteliste einreihen.
14. November 2025

     

Bei Mozilla arbeitet man an einer experimentellen Funktion für den Firefox-Browser mit der Bezeichnung AI Window, der den klassischen Modus und den privaten Modus ergänzt. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilen, handelt es sich dabei um einen intelligenten, Anwender-kontrollierten Raum innerhalb des Browsers, wo man sich mit KI-Assistenten während dem Surfen austauschen und Hilfestellung beziehen kann.

Die Chatbot-Implementierung gibt es seit dem im Frühjahr veröffentlichten Release 136. Seit damals kann via Sidebar auf KI-Chatbots zugegriffen werden. Aktuell wird hier der Zugriff auf Anthropic Claude, ChatGPT, Copilot, Google Gemini sowie Le Chat Mistral zur Verfügung gestellt.


Ab welcher finalen Firefox-Version man mit der Implementierung von AI Window rechnen kann, wurde derweil nicht bekannt gegeben. Das Feature wird aktuell im Opt-in-Verfahren bereitgestellt, wobei man sich für die Teilnahme vorab in einer Warteliste einreihen muss. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Mozilla wegen KI in Firefox 141 unter Beschuss

 11. August 2025 - Auf Reddit beschweren sich User über das mit Firefox 141 eingeführte Smart Tab Grouping. Es führe zu übermässiger CPU-Last und zu unnötigem Akkuverbrauch.

Firefox 141 bringt Speicheroptimierung und KI-Tab-Management

 22. Juli 2025 - Firefox 141 führt KI-gestützte Tab-Gruppen, Speicheroptimierungen und WebGPU-Unterstützung unter Windows ein und kann ab heute, dem 22. Juli, heruntergeladen werden.

Firefox 136.0 mit Sidebar-Update und vertikalen Tabs

 5. März 2025 - Mit Firefox 136.0 bekommt der Browser eine neue Sidebar und gleich auch in dieser untergebrachte vertikale Tabs für mehr Übersicht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER