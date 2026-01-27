Pixel-Update schrottet Funktionen

Einige Besitzer der neuesten Google-Smartphones zeigen sich wenig erfreut über das Update vom 13. Januar. Wird es installiert, stellen danach bei manchen Usern verschiedene Gerätefunktionen den Dienst ein. Pixel-Besitzer berichten, dass via WLAN und Bluetooth keine Verbindungen mehr möglich sind – im Alltag ein absolutes No-Go. In einigen Fällen lässt sich nicht einmal mehr das Netzwerk-Menü aufrufen, sodass man nicht nach vorhandenen Netzen suchen kann. Immerhin könnte man auch dann noch Fotos schiessen, falls nicht auch noch Probleme mit der Kamera zuschlagen, wie ebenfalls berichtet wurde.
Und es geht weiter: Wieder andere Nutzer melden Fehler beim Aktivieren der Taschenlampenfunktion und in der Suchfunktion der Einstellungen. Berichtet wurde auch von einem ausserordentlich hohen Akkuverbrauch im Standby-Modus. Betroffen von all den Fehlern sind in erster Linie die Modelle Pixel 10 und 10 Pro XL, Aber auch ältere Geräte wie das Pixel 8 Pro, wie "9to5Google" aus Beiträgen in Googles eigenen Foren und aus Reddit-Threads erfahren hat
. Patches gibt es derzeit nicht. Google
hat die Probleme bis dato nicht offiziell bestätigt und empfiehlt betroffenen Nutzern, den Support zu kontaktieren.
(ubi)