cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Brotli-Komprimierung hält Einzug in PDF-Standard
Quelle: Depositphotos

Brotli-Komprimierung hält Einzug in PDF-Standard

Der neue Kompressionsalgorithmus Brotli soll PDF-Dokumente um bis zu 20 Prozent kleiner machen als bisherige Verfahren. Der tatsächliche Gewinn hängt allerdings stark von den Inhalten ab. Und ältere PDF-Software kommt mit Brotli nicht zurecht.
26. Januar 2026

     

Die für den PDF-Standard zuständige PDF Association führt für die Standard-Version PDF 2.0 einen neuen Kompressionsalgorithmus namens Brotli ein – die Bezeichnung stammt vom allen Deutschschweizern geläufigen "Brötli". Der Algorithmus wurde von Google entwickelt und ist quasi ein Gegenstück zum ebenfalls existierenden Zopfli. Mit Brotli komprimierte PDF-Dokumente sollen ohne Qualitätsverlust bis zu 20 Prozent kleiner ausfallen als mit dem bisherigen Deflate-Verfahren. Brotli ist ursprünglich für statische Webinhalte konzipiert, die Spezifikationen sind in RFC 7932 festgehalten.

Anhand von Testergebnissen mit verschiedenen PDFs haben Entwickler herausgefunden, dass die tatsächlichen Vorteile von Brotli je nach dem Inhalt der Dokumente stark variieren. So betrug der Kompressionsgewinn bei einem Beispiel nur gerade 4,5 Prozent, während ein anderes Dokument mit Brotli von 15 auf 4,5 MB schrumpfte, also um 70 Prozent. Die eklatanten Unterschiede mögen auch daran liegen, dass viele PDF-Dokumente bereits komprimierte Inhalte enthalten. Und: der von Facebook entwickelte Algorithmus Zstd liefert mit Brotli vergleichbare Ergebnisse.


Die Entwickler-Community sorgt sich darüber hinaus um die Kompatibilität von mit Brotli komprimierten Dokumenten mit älteren PDF-Readern, die den Algorithmus nicht beherrschen. Ähnliches gilt für Browser: Während Chrome über eine integrierte Brotli Library verfügt, verstehen sich Firefox und Edge im Moment noch nicht auf das neue Verfahren, ebenso manche Open Source Software wie etwa Ghostscript. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Edge 141 bringt Adobes PDF Reader nun auch für Unternehmenskunden

 6. Oktober 2025 - Mit Edge 141 kommt der Adobe-unterstützte PDF Reader, den die Privatkunden schon rund ein Jahr nutzen konnten, auch für Business-Kunden.

Backdoor im Appsuite PDF Editor entdeckt

 2. September 2025 - Ein kostenloser PDF-Editor entpuppt sich als Trojaner mit Hintertür: Die vermeintliche PDF-App lädt bei der Installation weitere Module aus dem Internet, bleibt dauerhaft im System aktiv und öffnet Angreifern einen Fernzugang – bis hin zu Dateizugriff und Änderungen an den Systemeinstellungen.

Onedrive bietet bald Passwortschutz für PDF-Dokumente

 27. Februar 2025 - Microsoft plant, PDF-Dokumente in Onedrive mit einem Passwortschutz besser vor Missbrauch zu schützen. Das Feature wird schon in Kürze ausgerollt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER