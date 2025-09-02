cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Backdoor im Appsuite PDF Editor entdeckt
Quelle: Depositphotos

Backdoor im Appsuite PDF Editor entdeckt

Ein kostenloser PDF-Editor entpuppt sich als Trojaner mit Hintertür: Die vermeintliche PDF-App lädt bei der Installation weitere Module aus dem Internet, bleibt dauerhaft im System aktiv und öffnet Angreifern einen Fernzugang – bis hin zu Dateizugriff und Änderungen an den Systemeinstellungen.
2. September 2025

     

Der Appsuite PDF Editor enthält laut einer technischen Analyse des G-Data-Sicherheitslabors eine Hintertür, die Remote-Kommandos ausführt und weitere Schadsoftware nachinstalliert – infizierte Geräte sind deshalb als kompromittiert einzustufen. Das Tool wurde über SEO-optimierte Download-Seiten verbreitet und tarnt sich als legitimer PDF-Editor. In G-Data-Telemetriedaten wurden innerhalb einer Woche 28.689 Download-Versuche gezählt.

Technisch handelt es sich um eine Electron-App. Das MSI-Installationsprogramm lädt nach der Einrichtung zusätzliche Komponenten aus dem Internet herunter und verankert die Software dauerhaft im System. Die Malware kann Dateien und Registry-Einträge lesen/schreiben, Browser-Profile (u. a. Chromium-basierte Derivate) verändern sowie Konfigurations- und Zugangsdaten exfiltrieren. Kommunikation und Steuerbefehle laufen verschlüsselt über mehrere C2-Endpunkte der Appsuite-Domainfamilie.


Viele Schutzlösungen stufen das Programm laut G Data noch als "potenziell unerwünschte Anwendung" ein – mutmasslich, weil die Betreiber die Malware als Fehlalarm meldeten. Die Forschenden halten dagegen fest: "Für uns besteht kein Zweifel: Appsuite PDF Editor ist bösartig". Eine einfache Deinstallation räumt das Risiko nicht verlässlich aus, da bereits nachgeladene Payloads zurückbleiben können. Empfohlen wird die Neuinstallation des Betriebssystems bzw. Wiederherstellung eines vor der Installation erstellten Backups. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Neue Linux-Backdoor Plague monatelang unerkannt aktiv

 5. August 2025 - Sicherheitsforscher haben eine neue Linux-Backdoor namens Plague entdeckt, die sich als PAM-Modul tarnt und Angreifern langfristigen SSH-Zugang ermöglicht. Heikel ist, dass sie über Monate hinweg unentdeckt blieb.

Proofpoint entdeckt verschleierte Backdoor-Malware

 6. März 2025 - Proofpoint hat eine neue Art Malware entdeckt, die eine Backdoor errichtet und sich selbst tarnt. Als Schutz davor sei es essenziell, die gängigen Anti-Phishing-Regeln zu beachten und keine Anhänge von nicht vertrauten Absendern zu öffnen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER