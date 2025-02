Onedrive bietet bald Passwortschutz für PDF-Dokumente

Microsoft plant gemäss der eigenen Roadmap demnächst die Einführung eines Passwortschutzes für PDF-Dokumente, die in Onedrive abgelegt werden. Dabei wird zwischen zwei verschiedenen Passwörtern, die festgelegt werden können, unterschieden. Das Nutzer-Passwort berechtigt zum Zugang zum PDF. Ohne die korrekte Eingabe dieses Passwortes ist es nicht möglich, das Dokument zu öffnen. Eine Stufe weiter geht das Besitzer-Passwort. Wer dieses eingibt, ist befugt, Berechtigungen für das Dokument zu ändern sowie zu vergeben, das Dokument zu kopieren oder zu drucken.Mit der Einführung der beiden Passwörter möchte Microsoft die Sicherheit von in der Cloud abgelegten Dokumenten erhöhen. Das neue Feature soll im März schrittweise ausgerollt werden, vorerst allerdings nur für Business-Kunden. Ob und wann auch private User PDFs per zweistufigem Passwort schützen können, ist nicht bekannt. (dok)