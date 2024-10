Google erleichtert Migration von Onedrive

Google hat ein neues Beta-Programm gestartet, womit Administratoren die Datenmigration von Onedrive nach Google Drive einfacher gestalten können. Die Datenmigration über die neue Beta "Microsoft Onedrive Migration" von Google ist für bis zu 100 User ausgelegt, wie Google in einem Blogpost schreibt . Das neue Feature ist über die Admin-Konsole von Google Workspace aufrufbar. Die Migration ist in wenigen Schritten gestartet: Man wählt den gewünschten Onedrive-Account indem man sich anmeldet und kann anschliessend die zu übertragenden Daten und die betreffenden User aussuchen. Übertragen werden dann sowohl die Daten, als auch die Zugangs- und Freigabeberechtigungen.In der Funktion von Google enthalten sind ausserdem ein Reporting sowie ein Troubleshooting, um sich nach erfolgter Migration den Status der Übertragung anzeigen zu lassen sowie allfällige Fehler direkt zu beheben. Der globale Rollout des Beta-Programms hat am 11. Oktober stattgefunden und wird bis anfangs November andauern. Google betont, dass das Feature vorerst nur Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen zur Verfügung steht. Privatanwendern bleibt vorerst nichts anderes übrig, als die Daten manuell herunterzuladen und am Zielort erneut hochzuladen. (dok)