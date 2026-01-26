Notepad und Paint erhalten neue KI-Features

Microsoft
rollt für Windows-Insider im Canary- und Dev-Channel Aktualisierungen
für die Windows-11-Apps Notepad und Paint aus. Notepad 11. 2512.10.0 präsentiert KI-generierte Ergebnisse für die Features Write, Rewrite und Summarize jetzt schneller und wartet dabei nicht auf die kompletten Antworten. Dazu müssen Nutzer allerdings bei ihrem Microsoft-Account angemeldet sein. Eine weitere in Notepad ist zusätzliche Unterstützung für Markdown, darunter durchgestrichener Text und verschachtelte Listen. Die neuen Formatierungsoptionen lassen sich über Tastaturkürzel, die Toolbar oder via Markdown-Befehle nutzen. Beim Starten der App werden die Neuerungen per Welcome-Dialog angezeigt, der sich auch später über das Megaphon-Icon in der Toolbar aufrufen lässt.
Paint wartet mit einem neuen Malbuch-Feature auf: Via Textprompt generiert die App Zeichnungen im Stil eines Malbuchs, die man danach mit den übrigen Werkzeugen "ausmalen" kann. Dieses Feature setzt einen Copilot+-PC voraus und funktioniert nur, wenn der Nutzer bei seinem Microsoft-Konto angemeldet ist. Neu in Paint ist zudem ein Slider zur Einstellung der Fülltoleranz. Damit lässt sich bestimmen, wie das Füll-Tool die gewünschte Füllfarbe auf die virtuelle Leinwand bringt. Der Slider erscheint links neben der Arbeitsfläche, wenn das Füll-Tool aktiviert ist, und erlaubt das Experimentieren mit verschiedenen Toleranzeinstellungen für unterschiedliche Effekte.
(ubi)