Microsoft Edge testet Wasserzeichen und Kopierschutz für Firmen

In Edge sollen neue Schutzmechanismen helfen, sensible Informationen sichtbar zu kennzeichnen und das Weitergeben per Kopieren und Einfügen zu bremsen. Wie "Neowin
" berichtet, sind zwei Funktionen in der Vorschau, ein Wasserzeichen für vertrauliche Inhalte und eine geschützte Zwischenablage.
Das Wasserzeichen soll laut dem Bericht dauerhaft über Inhalte gelegt werden, die als sensibel gelten, und Nutzer an die Vertraulichkeit erinnern. Voraussetzung sei, dass Firmen solche Inhalte zuvor über Data-Loss-Prevention-Regeln in einem externen Tool definieren, damit Edge überhaupt weiss, wann ein Wasserzeichen angezeigt werden soll. Der Text sei aktuell fix und enthalte Warnhinweis, Benutzername und Zeitstempel.
Die geschützte Zwischenablage soll dann eingreifen, wenn jemand vertrauliche Inhalte kopiert und an anderer Stelle einfügen will. Vereinfacht gesagt sollen Data-Loss-Prevention-Regeln nicht nur beim Anzeigen, sondern auch beim Copy-and-Paste gelten, damit Daten nicht aus einer verwalteten Firmen-Webanwendung in private oder nicht verwaltete Cloud-Apps wandern.
Beide Funktionen sind zunächst als Vorschau verfügbar und richten sich an Unternehmen, die Edge zentral verwalten. Dafür müsse der Zugriff über das Edge-Management-Service-Portal eingerichtet sein, zudem nennt der Bericht Anforderungen wie eine Microsoft-365-E3- oder E5-Lizenz und mindestens Edge Version 142 im Targeted-Release-Kanal.
(dow)