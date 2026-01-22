cnt
Microsoft Edge testet Wasserzeichen und Kopierschutz für Firmen
Microsoft Edge testet Wasserzeichen und Kopierschutz für Firmen

Microsoft erprobt in Edge neue Sicherheitsfunktionen, die vertrauliche Inhalte im Browser markieren und das Kopieren sensibler Daten stärker einschränken sollen. Damit sollen Unternehmen Datenabfluss in Web- und Cloud-Anwendungen besser verhindern können.
22. Januar 2026

     

In Edge sollen neue Schutzmechanismen helfen, sensible Informationen sichtbar zu kennzeichnen und das Weitergeben per Kopieren und Einfügen zu bremsen. Wie "Neowin" berichtet, sind zwei Funktionen in der Vorschau, ein Wasserzeichen für vertrauliche Inhalte und eine geschützte Zwischenablage.

Das Wasserzeichen soll laut dem Bericht dauerhaft über Inhalte gelegt werden, die als sensibel gelten, und Nutzer an die Vertraulichkeit erinnern. Voraussetzung sei, dass Firmen solche Inhalte zuvor über Data-Loss-Prevention-Regeln in einem externen Tool definieren, damit Edge überhaupt weiss, wann ein Wasserzeichen angezeigt werden soll. Der Text sei aktuell fix und enthalte Warnhinweis, Benutzername und Zeitstempel.


Die geschützte Zwischenablage soll dann eingreifen, wenn jemand vertrauliche Inhalte kopiert und an anderer Stelle einfügen will. Vereinfacht gesagt sollen Data-Loss-Prevention-Regeln nicht nur beim Anzeigen, sondern auch beim Copy-and-Paste gelten, damit Daten nicht aus einer verwalteten Firmen-Webanwendung in private oder nicht verwaltete Cloud-Apps wandern.

Beide Funktionen sind zunächst als Vorschau verfügbar und richten sich an Unternehmen, die Edge zentral verwalten. Dafür müsse der Zugriff über das Edge-Management-Service-Portal eingerichtet sein, zudem nennt der Bericht Anforderungen wie eine Microsoft-365-E3- oder E5-Lizenz und mindestens Edge Version 142 im Targeted-Release-Kanal. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Copilot-Button in Edge kann jetzt weg

 20. Januar 2026 - Die neueste Version von Microsoft Edge im Stable Channel bringt neue und verbesserte Features und behebt viele Fehler. Interessant: auf Wunsch lässt sich nun der Copilot-Button unkompliziert ausblenden.

Microsoft will Edge zum Copilot-Browser machen

 6. Januar 2026 - Die aktuellen Vorschauversionen von Edge im Canary und Dev Channel präsentieren eine neue Oberfläche, die stark an die Copilot App erinnert – sowohl was die Funktionalität als auch was die Designsprache betrifft.

Microsoft Edge bekommt Passkeys-Synchronisation

 5. November 2025 - Microsoft führt in seinem Browser Edge die Speicherung und Synchronisierung von Passkeys über den Microsoft Password Manager ein.


