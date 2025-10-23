cnt
Microsoft verpasst Paint neues Restyle Feature
Quelle: Microsoft

Microsoft verpasst Paint neues Restyle Feature

Mit der Funktion Restyle bekommt Paint eine Funktion, um den Stil von Bildern anzupassen. Das Feature wird nun für Insider ausgerollt.
23. Oktober 2025

     

Seit geraumer Zeit arbeitet Microsoft bekanntlich wieder an Paint. Das klassische Basis-Grafikprogramm mit überschaubarem Feature-Umfang entwickelt sich dank neuer Features zu einem immer ausgefeilteren Tool. Dazugekommen sind in den letzten Jahren etwa die Ebenen-Funktion und verschiedene KI-Tools. Nun soll ein weiteres KI-Feature hinzukommen, das aktuell an Windows Insider ausgerollt wird: Die Option Restyle.

Dabei handelt es sich, wie der Name vermuten lässt, um eine Funktion, mit der sich der Stil eines Bildes verändern lässt. Paint gibt dabei eine Liste verfügbarer Stile vor – als Beispiel nennt Microsoft etwa "Pop Art" (siehe Bild). Die Stil-Änderung wird in einem separaten Copilot-Fenster vorgenommen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, lässt sich das Bild in der Arbeitsfläche einfügen oder separat exportieren.


Restyle in Microsoft Paint ist für Insider in der Paint-Version 11.2509.441.0 verfügbar. Funktionieren soll das Feature auf Copilot+ PCs mit Snapdragon-Chip. Für die Nutzung ist die Anmeldung mit dem Microsoft Account nötig. (win)


