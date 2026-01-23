Microsoft bringt Befehlszeilen-Tool für App-Entwickler

Microsoft hat eine Preview-Version von Winapp CLI veröffentlicht, ein Open-Source-Command-Line-Tool für App Entwickler. Wie der Konzern auf Github ausführt
, handelt es sich beim Windows App Development CLI, kurz Winapp CLI, um eine Befehlszeilenschnittstelle für die Verwaltung von Windows SDKs, zum Paketieren, zum Erstellen von App-Identitäten, Manifesten oder Zertifikaten wie auch zur Verwendung von Build-Tools mit jedem App-Framework. Unabhängig davon, ob mit Electron, .Net oder Python gearbeitet wird, bietet Winapp CLI damit Zugriff auf Windowds-APIs oder SDKs.
Für Einsteiger hat Microsoft
diverse Guides aufgeschaltet, die Schritt für Schritt durch das Setup wie auch durch die elementaren Prozesse führen. Dedizierte Guides stehen für die Frameworks .Net, C++, Rust sowie Tauri zur Verfügung. Ein spezieller Guide wurde ferner für die Paketierung eines bestehenden exe-Projekts bereitgestellt.
Winapp CLI steht als direkter Download für die manuelle Installation wie auch für die Paketmanager WinGet, NPM sowie GitHub Actions respektive Azure DevOps zur Verfügung.
(rd)