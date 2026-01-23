cnt
Microsoft bringt Befehlszeilen-Tool für App-Entwickler
Microsoft bringt Befehlszeilen-Tool für App-Entwickler

Microsoft hat mit Windows App Development CLI ein Befehlszeilen-Tool für Entwickler vorgestellt. Das CLI steht per sofort als Preview zur Verfügung und wird als Open-Source-Lösung kostenlos angeboten.
23. Januar 2026

     

Microsoft hat eine Preview-Version von Winapp CLI veröffentlicht, ein Open-Source-Command-Line-Tool für App Entwickler. Wie der Konzern auf Github ausführt, handelt es sich beim Windows App Development CLI, kurz Winapp CLI, um eine Befehlszeilenschnittstelle für die Verwaltung von Windows SDKs, zum Paketieren, zum Erstellen von App-Identitäten, Manifesten oder Zertifikaten wie auch zur Verwendung von Build-Tools mit jedem App-Framework. Unabhängig davon, ob mit Electron, .Net oder Python gearbeitet wird, bietet Winapp CLI damit Zugriff auf Windowds-APIs oder SDKs.

Für Einsteiger hat Microsoft diverse Guides aufgeschaltet, die Schritt für Schritt durch das Setup wie auch durch die elementaren Prozesse führen. Dedizierte Guides stehen für die Frameworks .Net, C++, Rust sowie Tauri zur Verfügung. Ein spezieller Guide wurde ferner für die Paketierung eines bestehenden exe-Projekts bereitgestellt.


Winapp CLI steht als direkter Download für die manuelle Installation wie auch für die Paketmanager WinGet, NPM sowie GitHub Actions respektive Azure DevOps zur Verfügung. (rd)



Weitere Artikel zum Thema

Microsoft Deployment Toolkit per sofort eingestellt

 13. Januar 2026 - Das über 20 Jahre alte Microsoft Deployment Toolkit geht in Pension. Microsoft stellt die Weiterentwicklung und den Support für das Bereitstellungstool ein und verweist auf neuere Alternativen.

Microsoft stellt Entwickler-Framework für KI-Agenten bereit

 7. Oktober 2025 - Microsoft gibt Entwicklern ein neues Open-Source-Werkzeug an die Hand, um komplexe KI-Agents zu entwickeln. Sie lassen sich lokal testen und anschliessend portieren.

Microsoft-Leak: So viel kassieren Microsoft-Entwickler wirklich

 24. August 2025 - Geleakte Vergütungsdokumente zeigen, wie Microsoft seine Entwickler bezahlt: An der Spitze erreichen Gesamtpakete aus Grundgehalt, Bonus und Aktien rund 600'000 US-Dollar pro Jahr.


