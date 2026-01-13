Microsoft Deployment Toolkit per sofort eingestellt

Das Microsoft
Deployment Toolkit (MDT) wurde im August 2003 erstmals veröffentlicht und seither regelmässig aktualisiert. Es handelt sich um eine Sammlung von Tools, mit denen sich die Bereitstellung von Windows-Client- und Server-Installationen im Enterprise-Umfeld automatisieren lässt. Inzwischen sind jedoch zahlreiche modernere und bessere Optionen auf den Markt gekommen.
Microsoft zieht deshalb MDT den Stecker, und zwar per sofort, wie eine Supportnotiz
erklärt. Das Tool funktioniert zwar noch in der bisherigen Weise, wird aber nicht mehr weiterentwickelt und erhält seitens Microsoft keinen Support mehr. Mit MDT erstellte Installationen werden zwar weiterhin funktionieren. Da es aber keine Updates für das Tool mehr geben wird, sollte mit Vorteil auf neuere Alternativen gewechselt werden.
Als erste Wahl für den Ersatz von MDT empfiehlt der Hersteller Windows Autopilot, mit dem sich die Bereitstellung cloudbasiert und vereinfacht bewerkstelligen lassen soll. Des Weiteren ist für Enterprise-Infrastrukturen On-premises die Rede von Configuration Manager Operating System Deployment (OSD), das weiterhin unterstützt wird. Ein In-Place-Upgrade von MDT auf neuere Alternativen existiert indes nicht. Betroffene Kunden müssen ihre Workflows für Windows Autopilot oder OSD anpassen.
(ubi)