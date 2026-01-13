cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft Deployment Toolkit per sofort eingestellt
Quelle: Depositphotos

Microsoft Deployment Toolkit per sofort eingestellt

Das über 20 Jahre alte Microsoft Deployment Toolkit geht in Pension. Microsoft stellt die Weiterentwicklung und den Support für das Bereitstellungstool ein und verweist auf neuere Alternativen.
13. Januar 2026

     

Das Microsoft Deployment Toolkit (MDT) wurde im August 2003 erstmals veröffentlicht und seither regelmässig aktualisiert. Es handelt sich um eine Sammlung von Tools, mit denen sich die Bereitstellung von Windows-Client- und Server-Installationen im Enterprise-Umfeld automatisieren lässt. Inzwischen sind jedoch zahlreiche modernere und bessere Optionen auf den Markt gekommen.

Microsoft zieht deshalb MDT den Stecker, und zwar per sofort, wie eine Supportnotiz erklärt. Das Tool funktioniert zwar noch in der bisherigen Weise, wird aber nicht mehr weiterentwickelt und erhält seitens Microsoft keinen Support mehr. Mit MDT erstellte Installationen werden zwar weiterhin funktionieren. Da es aber keine Updates für das Tool mehr geben wird, sollte mit Vorteil auf neuere Alternativen gewechselt werden.


Als erste Wahl für den Ersatz von MDT empfiehlt der Hersteller Windows Autopilot, mit dem sich die Bereitstellung cloudbasiert und vereinfacht bewerkstelligen lassen soll. Des Weiteren ist für Enterprise-Infrastrukturen On-premises die Rede von Configuration Manager Operating System Deployment (OSD), das weiterhin unterstützt wird. Ein In-Place-Upgrade von MDT auf neuere Alternativen existiert indes nicht. Betroffene Kunden müssen ihre Workflows für Windows Autopilot oder OSD anpassen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows ADK bekommt Funktions-Update

 20. September 2023 - Das Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) für Windows 11 22H2, mit dessen Hilfe Custom-Images von Windows 11 verteilt werden können, bekommt neue Funktionen. Unter anderem wurde der Windows Performance Analyzer auf .NET 6 angehoben.

Microsoft öffnet Azure für On-Prem-Deployments

 17. Oktober 2022 - Microsoft erweitert die Lizenzbestimmungen für Hybrid- und Cloud-Technologien. So kann künftig Azure Kubernetes Service auf Windows Server genutzt werden. Weiter sind Windows Container Base Images nun auch auf Drittherstellerplattformen verteilbar.

Neue Autopilot-Features vereinfachen Windows-Deployment

 10. Juni 2018 - In der neuesten Vorabversion von Windows 10 hat Microsoft die Autopilot-Funktionen stark erweitert. Windows-10-Rechner lassen sich damit quasi per Knopfdruck konfigurieren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER