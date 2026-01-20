cnt
Quelle: Depositphotos

Chrome für iPhone ermöglicht Import von Safari-Daten

Eine neue Importoption in Chrome 145 für iOS erlaubt den Schritt für Schrittt geführten Import von Safari-Bookmarks und anderen Daten ohne den bisher nötigen Umweg über einen PC.
20. Januar 2026

     

Google ergänzt den Chrome-Browser für iOS um eine interessante Möglichkeit, wie "The Mac Observer" berichtet. In den Einstellungen von Chrome 145 Beta für iOS erscheint neu die Option Safari Import, mit der sich Informationen wie Bookmarks, History und gespeicherte Passwörter von Safari zu Chrome übertragen lassen – bisher war dies nur auf dem Umweg über einen PC möglich. Die neue Option erfolgt über den Export der Safari-Informationen in ein Zip-File, das auf dem iCloud Drive zwischengespeichert und danach in Chrome wieder importiert wird. Dieses Vorgehen ist erforderlich, weil Apple den direkten Zugriff auf die Safari-Daten durch andere Apps nicht zulässt.


Die neue Importoption von Chrome für iOS führt Nutzer Schritt für Schritt durch den gesamten Vorgang. Bevor die Daten definitiv in Chrome importiert werden, zeigt der Google-Browser eine Übersicht mit einer Auflistung an, was genau importiert wird. Mit einem Klick wird der Importvorgang gestartet. Nach dem Import warnt Chrome, dass das von Safari generierte File private Daten enthalte und löscht die Datei auf Wunsch gleich wieder. (ubi)


