Microsoft Lens wird eingestellt

Mit der Microsoft
Lens App für Android und iOS lassen sich Dokumente einscannen, per OCR maschinenlesbar machen und das Ergebnis speichern. Die App gab es unter dem Namen Office Lens erstmals im Jahr 2014, damals für Windows Phone. Sie wurde später auch auf den anderen Plattformen verfügbar. Seit 2021 heisst sie Microsoft Lens.
Microsoft Lens ist offiziell ab sofort Geschichte
. Die Funktionalität will Microsoft noch bis zum 9. Februar 2026 unterstützen. Dann ist endgültig Schluss mit der App, sie verschwindet aus dem Play Store und dem App Store. Wer sie auf seinem Gerät installiert hat, kann bis zum 9. März weiterhin Dokumente einscannen. Danach ist es nun noch möglich, auf frühere Scans zuzugreifen – und zwar von dem aktiven Microsoft-Konto aus, mit dem man sich in der App zuletzt angemeldet hatte. Zum Scannen von Dokumenten sollen Nutzer in Zukunft auf Onedrive zurückgreifen. Die Scan-Funktion steht dort über das Plus-Symbol bereit. Damit erstellte Scans werden allerdings direkt auf Onedrive abgelegt und nicht auf dem Gerät.
(ubi)