Alexa.com bringt Alexa+ ins Web
Quelle: Amazon

Amazon öffnet Alexa+ im Browser und startet Alexa.com zunächst für Nutzer im Early-Access-Programm. Der Assistent soll damit über Echo, Smartphone und Web nutzbar sein und Aufgaben im Alltag sowie im Smart Home verbinden.
7. Januar 2026

     

Mit Alexa.com soll Alexa+ auch am PC direkt im Web laufen und nicht mehr an einzelne Geräte gebunden sein. Nach Angaben von Amazon wird die Seite für alle Alexa+-Early-Access-Kunden freigeschaltet. Zudem sollen frühere Chats, Einstellungen und Personalisierungen automatisch übernommen werden.

Der Konzern beschreibt Alexa+ als Assistenten, der nicht nur Antworten liefert, sondern Dinge auch erledigt, etwa bei To-do-Listen, dem Familienkalender oder bei Reservierungen. Amazon nennt ausserdem eine Ansicht, in der Chat und Smart-Home-Steuerung nebeneinander stehen, sodass sich unter anderem Kameras prüfen oder Licht und Heizung regeln lassen, ohne die Anwendung zu wechseln.


Zudem sollen Nutzer laut Unternehmen Dokumente, E-Mails oder Bilder hochladen können, damit Alexa+ daraus wichtige Informationen herausliest und bei Bedarf wiederfindet oder in den Kalender übernimmt. (dow)


