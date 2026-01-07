Alexa.com bringt Alexa+ ins Web

Mit Alexa.com soll Alexa+ auch am PC direkt im Web laufen und nicht mehr an einzelne Geräte gebunden sein. Nach Angaben
von Amazon
wird die Seite für alle Alexa+-Early-Access-Kunden freigeschaltet. Zudem sollen frühere Chats, Einstellungen und Personalisierungen automatisch übernommen werden.
Der Konzern beschreibt Alexa+ als Assistenten, der nicht nur Antworten liefert, sondern Dinge auch erledigt, etwa bei To-do-Listen, dem Familienkalender oder bei Reservierungen. Amazon nennt ausserdem eine Ansicht, in der Chat und Smart-Home-Steuerung nebeneinander stehen, sodass sich unter anderem Kameras prüfen oder Licht und Heizung regeln lassen, ohne die Anwendung zu wechseln.
Zudem sollen Nutzer laut Unternehmen Dokumente, E-Mails oder Bilder hochladen können, damit Alexa+ daraus wichtige Informationen herausliest und bei Bedarf wiederfindet oder in den Kalender übernimmt.
(dow)