cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Starlink-Satelliten werden auf niedrigeren Orbit versetzt
Quelle: Starlink

Starlink-Satelliten werden auf niedrigeren Orbit versetzt

Primär um Kollisionen mit Weltraumschrott zu vermeiden, befördert Starlink im Laufe von 2026 viele seiner Satelliten auf eine niedrigere Umlaufbahn. Als Nebeneffekt erhöht sich die Performance des Netzwerks.
5. Januar 2026

     

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat damit begonnen, fast die Hälfte respektive 4400 ihrer Starlink-Satelliten von der bisherigen Umlaufbahn in 550 Kilometern Höhe auf einen niedrigeren 480-km-Orbit zu bringen. Dies hat Michael Nicolls, Vice President of Starlink Engineering bei SpaxeX, kürzlich angekündigt und die Operation, die sich über das Jahr 2026 verteilt, als „bedeutende Rekonfiguration“ bezeichnet. Einen Grund dafür gibt er ebenfalls an: Es gehe um die Stärkung der Sicherheit im Weltraum. Denn unterhalb von 500 Kilometern gebe es wesentlich weniger Weltraumschrott, mit dem die Satelliten kollidieren könnten. Ausserdem lasse sich ein Satellit aus dem niedrigeren Orbit schneller dekommissionieren und durch Verglühen entfernen.

Darüber hinaus nimmt die Sonnenaktivität seit dem Höhepunkt des aktuellen 11-Jahre-Zyklus im Jahr 2024 wieder ab, und damit auch die Luftdichte in den oberen Atmosphärenschichten – ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Planung von Satellitenmanövern geht. Im bevorstehenden solaren Minimum würden die Satelliten auf dem aktuellen Orbit weniger Luftwiderstand erfahren. Dies würde es beim Ausfall eines Satelliten erschweren, ihn aus seiner Umlaufbahn zu ziehen. Vom niedrigeren Orbit aus könnten defekte Satelliten gewissermassen auf natürliche Weise in die unteren Schichten der Atmosphäre gelangen und dort innerhalb einiger Monate verglühen. Demgegenüber können dies aus dem aktuellen höheren Orbit mehrere Jahre dauern.


Ein weiterer wichtiger Effekt der tieferen Umlaufbahn: Die Leistungsfähigkeit des Starlink-Netzwerks steigt, wie Musk auf X mitteilt: „Der größte Vorteil einer geringeren Höhe besteht darin, dass der Beam-Durchmesser bei einer bestimmten Antennengrösse kleiner ist, wodurch Starlink eine höhere Kundendichte bedienen kann.“ (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Salt testet erfolgreich SMS über Starlink-Satellit

 1. Juli 2025 - Salt hat zusammen mit SpaceX erstmals eine SMS über die Starlink-Direct-to-Cell-Technologie an ein gewöhnliches Smartphone geschickt.

Starlink-Satelliten dürfen sich direkt mit Smartphones verbinden

 27. November 2024 - Bisher war noch eine teure Antenne notwendig: Ab sofort dürfen sich Starlink-Satelliten in den USA direkt mit Smartphones verbinden, um in Funklöchern für Netz zu sorgen.

Starlink prahlt mit Internet-Speed von 8 Gbit/s

 22. Juli 2024 - Ein Speedtest mit einem sogenannten Mobile Community Gateway von Starlink zeigte eine Download-Bandbreite von fast 8 Gbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von über 2,7 Gbit/s. Die Gateway-Technologie soll bandbreitenhungrige Anwender in abgelegenen Gebieten bedienen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER