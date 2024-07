Starlink prahlt mit Internet-Speed von 8 Gbit/s

Elon Musks Space-Unternehmen SpaceX , beziehungsweise dessen Vice President of Starlink Engineering, Michael Nicolls, hat Resultate eines Speedtests mit erstaunlichen Zahlen veröffentlicht. Ein Screenshot in einem X-Post von Nicolls zeigt eine Download-Geschwindigkeit von 8102,6 Mbit/s und einen Upload-Speed von 2794,7 Mbit/s, dies bei einem Ping-Gesamtintervall von 40 Millisekunden. Das via Starlink verbundene Gerät stand in Jacksonville, Florida und kommunizierte über ein "Mobile Community Gateway", an dem Starlink derzeit arbeiten soll.Das aktuelle Starlink-Angebot verspricht Bandbreiten zwischen 25 und 220 Mbit/s. Mit dem Mobile Community Gateway lassen sich offenbar grosse Empfängerstationen dazu nutzen, in entlegenen Gegenden Glasfaser-ähnliche Geschwindigkeiten für viele Haushalte zu ermöglichen. Ein Community Gateway, auf dem Boden stationiert, kann Upload- und Downloadgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s liefern – allerdings nicht gratis: Für die Einrichtung eines solchen Gateways soll SpaceX laut "Neowin" eine Grundinvestition von 1,25 Millionen US-Dollar plus monatliche Nutzungsgebühren ab 75'000 Dollar verlangen. (ubi)