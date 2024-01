Starlink startet erste SpaceX-Direct-to-Cell-Satelliten

"Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, um die digitale Kluft zu überbrücken und Menschen mobilen Zugang zu ermöglichen, die in schwer zugänglichen Regionen in der Schweiz sowie in den Ländern der teilnehmenden Mobilfunkanbieter leben", freut sich Salt in einer Mitteilung. Der Start, der am Dienstagabend erfolgte, werde Tests auf amerikanischem Boden ermöglichen.Gegen Ende 2024 sollen Salt-Abonnentinnen und -Abonnenten in der Lage sein, über SMS in Verbindung zu bleiben und von fast überall aus zu kommunizieren.Im März 2023 hatte Salt seine Partnerschaft mit SpaceX verkündet , um seinen Kunden in der Schweiz eine lückenlose Abdeckung bieten zu können. Salt-Abonnentinnen und -Abonnenten können den Dienst ohne zusätzliche Geräte oder Änderungen an ihrem Mobiltelefon nutzen - sofern sie 4G-fähig (LTE) sind.Bei der Starlink-Satellitenkonstellation wird eine niedrige Erdumlaufbahn genutzt. Eine wachsende Zahl globaler Telekommunikationsanbieter arbeitet bereits mit Starlink zusammen, um Text-, Sprach- und Datenübertragungen zu ermöglichen. Direct-to-Cell von Starlink funktioniert mit bestehenden Telefonen und IoT-Geräten mit gängigen LTE-Standards und erfordert keine Änderung der Hard- oder Software oder das Herunterladen von Apps. Mehr Informationen finden Sie unter direct.starlink.com