SpaceX kündigt Starlink-Anbindung von LTE-Smartphones an

Direct to Cell heisst ein neuer Dienst von Elon Musks Weltraum-Satelliten-Unternehmen SpaceX. Der Service soll es schon ab kommendem Jahr ermöglichen, SMS-Nachrichten über die Starlink-Satelliten zu versenden. Bereits im Jahr 2025 sollen dann auch Telefongespräche, Datentransfers und IoT-Dienste unterstützt werden.Wie es auf der neu eingerichteten Website heisst, funktioniert Direct to Cell mit bestehenden LTE-Smartphones, ohne dass dafür Hardware- oder Firmware-Änderungen oder spezielle Apps benötigt würden. Die Starlink-Satelliten sind hierfür mit einem sogenannten eNodeB-Modem ausgestattet, womit sie als eine Art Mobilfunkmast im Weltall agieren und für die Netzwerkintegration wie bei einem herkömmlichen Roaming-Partner sorgen sollen.Was die globalen Partner anbelangt, so wird für die Direct-to-Cell-Realisierung in der Schweiz Salt als Partner genannt. Über die zugrunde liegende Vereinbarung hat Salt bereits anfangs März dieses Jahres informiert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)