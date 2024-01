SpaceX verschickt erfolgreich Nachrichten aus dem Orbit

Um die Kommunikation per Mobilfunk auch in entlegenen Gegenden auf dem Planeten zu realisieren, schiesst SpaceX Starlink-Satelliten ins All, welche die Kommunikation mit Mobiltelefonen ermöglichen sollen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat SpaceX mitgeteilt, dass ein erster Test zwischen zwei Smartphones via Direct-to-Cell-Satellit im T-Mobile Netz erfolgreich stattgefunden hat. Die Smartphones waren in der Lage, ohne längere Warte- oder Latenzzeiten miteinander in Verbindung zu treten. Dies postet SpaceX auf X. Damit die Kommunikation stattfinden kann, wird lediglich ein Mobiltelefon vorausgesetzt, welches den Mobilfunkstandard 4G (LTE) unterstützt. Ansonsten wird kein weiteres Zubehör benötigt.Das amerikanische Raumfahrtunternehmen hat angekündigt, hunderte Satelliten mit Direct-to-Cell-Technologie in die Umlaufbahn zu befördern, um noch 2024 einen stabilen Textnachrichtendienst und ab 2025 auch Datendienste zu ermöglichen. Damit ein Smartphone trotz seiner aufgrund gesetzlicher Vorgaben schwachen Sendeleistung mit einem Satelliten eine Verbindung herstellen kann, nutzt SpaceX nach eigenen Angaben unter anderem massgeschneidertes Silizium und einen fortschrittlichen Software-Algorithmus. (dok)