Zoom bringt AI Companion 3.0 ins Web

Der KI-Assistent von Zoom lässt sich jetzt über eine neue Weboberfläche nutzen und ist teilweise im kostenlosen Tarif freigeschaltet. Zoom schreibt
zudem, dass Basic-Nutzer ausgewählte Funktionen testen können und AI Companion 3.0 auch als eigenständige Option für 10 Dollar pro Monat verfügbar sein soll.
Wie der Gratiszugang konkret begrenzt ist, beschreibt "Techcrunch
". Dem Bericht zufolge können Nutzer im Basistarif den Assistenten in drei Meetings pro Monat verwenden, inklusive Zusammenfassung, Fragen während des Meetings und KI-Notizen, und zusätzlich über Seitenmenü und Weboberfläche jeweils 20 Fragen stellen.
Inhaltlich soll AI Companion 3.0 laut Unternehmen Gespräche in konkrete Aktionen umwandeln und Informationen aus Meeting-Zusammenfassungen, Transkripten und Notizen sowie aus angebundenen Diensten wie Google Drive und Microsoft
Onedrive abrufen können, während Gmail und Microsoft Outlook folgen sollen. Zoom nennt ausserdem einen täglichen Reflexionsbericht, Funktionen für Folgeaufgaben und E-Mail-Entwürfe sowie neue Möglichkeiten für Zoom Docs, darunter das Erstellen und Exportieren von Dokumenten in MD, PDF, Microsoft Word und Zoom Docs.
Zum KI-Ansatz erklärt Zoom
, AI Companion 3.0 kombiniere eigene Modelle mit Modellen von OpenAI
und Anthropic
und könne auch Open-Source-Modelle wie Nvidia
Nemotron nutzen. Gleichzeitig betont der Konzern, Kundendaten würden verschlüsselt übertragen und gespeichert und nicht zum Trainieren eigener oder fremder KI-Modelle verwendet.
(dow)