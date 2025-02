Amazon zieht Chime den Stecker und setzt selbst auf Zoom

Der weltgrösste Online-Händler und Cloud-Anbieter Amazon verabschiedet sich von der hauseigenen Meeting-App Chime und setzt neu auf die Lösungen vom Marktbegleiter Microsoft. Wie "Business Insider" (Paywall) berichtet , wird gemäss einem internen Memo neu Microsofts Zoom die offizielle Meeting-App bei Amazon . Damit wird die Eigenentwicklung Chime ersetzt, die 2017 lanciert und seitdem von den Amazon-Angestellten für die Videotelefonie genutzt wurde. Wie ein Sprecher gegenüber "Business Insider" bestätigte, soll die Chime-App gänzlich aus dem Verkehr gezogen werden, da sie ausserhalb von Amazon nur in begrenztem Rahmen genutzt worden sei.Laut dem Memo ist bei Amazon gleichzeitig auch der interne Rollout von Microsoft 365 angelaufen, womit alle Angestellten auf Microsofts Cloud-Anwendungen migriert werden. Gemäss einem früheren Bericht von "Business Insider" soll sich Amazon das Vorhaben über fünf Jahre die Summe von einer Milliarde Dollar kosten lassen.Für Kunden will man Chime-Support noch bis zum 20. Februar 2026 zur Verfügung stellen, wie der Konzern via AWS Blog bekannt gibt. Neue Kunden werden bereits seit dem vergangenen 19. Februar nicht mehr akzeptiert. Die Ankündigung betrifft allerdings nicht das Chime SDK, mit dem Entwickler Kommunikationsfunktionen in ihre Anwendungen implementieren können. (rd)