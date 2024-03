Zoom präsentiert Zoom Workplace

Zoom Video Communications kündigt eine KI-gestützte All-in-One-Collaboration-Plattform namens Zoom Workplace an. Darin enthalten sind neue Funktionen von Zooms AI Companion für Zoom Phone und erweiterte Möglichkeiten mit Ask AI Companion. Darüber hinaus wurde das Erscheinungsbild der Zoom-App überarbeitet und modernisiert. Verbesserungen will Zoom auch im Zoom Contact Center vorgenommen haben.Zu den Neuerungen im AI Companion gehört Ask AI Companion, eine Erweiterung des digitalen Assistenten. Dieser hilft Nutzern, sich auf ihren Arbeitstag in Zoom Workplace vorzubereiten. Eine weitere Neuerung ist AI Companion für Zoom Phone, dazu kommen zusätzliche Funktionen für Team Chat und Whiteboard, darunter Smart Scheduling, Team Chat Tabs, generative virtuelle Hintergründe sowie Dokumentenkollaboration direkt in Meetings sowie künftig eine KI-gestützte Satzvervollständigung. Detaillierte Informationen zu den Neuerungen im AI Companion und zu Zoom Workplace liefert ein Blogbeitrag Alle AI-Companion-Funktionen sind ohne zusätzliche Kosten in den kostenpflichtigen Diensten für berechtigte Zoom-Benutzerkonten inklusive. Die neu angekündigten Produkte und Funktionen kommen je nach Region voraussichtlich im April und Mai 2024 auf den Markt.Smita Hashim, Chief Product Officer bei Zoom , erläutert: "Zoom Workplace mit AI Companion wird dazu beitragen, alltägliche Probleme zu lösen, indem es die wichtigsten Kollaborationslösungen in einer einzigen KI-gestützten Plattform zusammenführt." (ubi)