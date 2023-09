Zoom baut seinen AI Companion aus

(Quelle: Zoom)

20. September 2023 - Der unlängst lancierte AI Companion für Zoom bekommt neue Features. Der Assistent kann neu Chat-Threats zusammenfassen und Mails schreiben.

Die Kommunikationsplattform Zoom schraubt weiter an ihrem KI-Assistenten namens AI Companion. So verkündet das Unternehmen, dass der Companion alsbald zwei neue Funktionen bekommt. Zum einen ist dies die Möglichkeit, sich individuelle Chat-Threats als Zusammenfassung anzeigen zu lassen. Dies soll Zeit sparen und damit dem User erlauben, schneller den Kontext einer Unterhaltung zu erfassen. Zweitens lanciert Zoom eine Funktion, die das Verfassen von E-Mails in Zoom Mail ermöglicht. Als Nutzer soll man dabei Faktoren wie Länge und Tonalität des Schreibens konfigurieren können, um "professionell und effektiv" kommunizieren zu können, wie Zoom im entsprechenden Blog-Beitrag schreibt Die beiden Funktionen sind per sofort verfügbar und in der aktuellen Version (5.16.0) enthalten. Für die Nutzung ein rasches Update also genügen.Der Companion für zahlende Kunden wurde erst vor wenigen Wochen lanciert , der Assistent umfasste beim Start vier Features: Zusammenfassungen für Meetings, In-Meeting-Fragen, Smart Recordingund Team Chat Compose. Die Nutzung ist für zahlende Zoom-Kunden kostenlos. (win)