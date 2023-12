Zoom kommt aufs Apple TV 4K

Zoom ist jetzt als App für Apples TV-Box Apple TV 4K verfügbar. Da die Box selbst keine Kamera enthält, nutzt die Zoom-App Apples Continuity-Camera-Technologie: Das Videosignal kommt von der Kamera eines via WiFi verbundenen iPhone oder iPad, für dem Audio-Input sorgt das Mikrofon des Mobilgeräts. Auf die gleiche Weise lässt sich Facetime seit dem Release von TvOS 17 im September 2023 nutzen.Die App nennt sich "Zoom – for Home TV", unterstützt HD-Video und -Audio und bietet Kalenderintegration mit Apple Calendar und einen In-Meeting-Chat. Die Anmeldung erfolgt über das gewohnte Zoom-Konto. Gesprächspartner lädt man via Telefon, E-Mail oder Zoom Contacts ein. Voraussetzungen sind ein Apple TV 4K (2. Generation) oder neuer mit TvOS 17 und ein iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 17. (ubi)