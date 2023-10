Zoom stellt Word-Konkurrenten Zoom Docs vor

Zoom hat im Rahmen der jährlichen Konferenz Zoomtopia verschiedene neue Produkte vorgestellt, darunter auch die App Zoom Docs. Laut dem Anbieter handelt es sich um einen "KI-gestützten Workspace", der für die hybride Arbeit entwickelt wurde. Die neue App wird in Zooms Videkokonferenzplattform integriert sein und erlaubt die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten vergleichbar mit Google Docs und Microsoft Word. Zudem verfügt sie unter anderem über Funktionen für die Projektverwaltung und zum Aufbau von Wikis, die sich nahtlos in die Zoom-Plattform und in die Apps von Drittanbietern integrieren lassen sollen.Zoom Docs erhält zudem von Beginn an integrierte KI-Features. Diese ermöglichen es beispielsweise, Texte automatisch zusammenfassen oder umschreiben zu lassen sowie Dokumente schneller zu finden. Zoom Docs soll laut dem Anbieter voraussichtlich im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen.Per sofort steht hingegen der erst kürzlich erweiterte AI Companion ("Swiss IT Magazine" berichtete ) nun auch für zusätzliche Whiteboard-Funktionen zur Verfügung. Der KI-Assistent unterstützt bereits dabei, Chat-Threads zusammenzufassen, E-Mails in Zoom Mail zu verfassen oder sich über laufende Besprechungen zu informieren. Künftig hilft er zudem, Ideen auf digitalen Whiteboards zu sammeln und diese in Kategorien zu organisieren. (sta)